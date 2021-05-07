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Rusya'dan dünyaya gözdağı! Uçaklar tanklar bir bir sıralandı...
Rusya'da Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 76. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor. Başkent Moskova'da 9 Mayıs'da yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin genel provası yapıldı. Askeri birlikler, tanklar, zırhlı araçlar ve uçaklar tarihi Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen provada yer aldı.
Giriş Tarihi: 07.05.2021 22:31 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 22:51
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