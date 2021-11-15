Rusya'dan Avrupa'daki yeni üssü hakkında flaş karar! Savaş jetleri füze savunma sistemleri konuşlandırılacak

Rusya'nın Doğu Avrupa'daki stratejik hamleleri devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin Avrupa'daki tek müttefiki için çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yeni üs kuracak olan Rusya Avrupa'ya savaş uçakları, helikopterler ve füze savunma sistemleri konuşlandıracak.