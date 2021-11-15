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Rusya'dan Avrupa'daki yeni üssü hakkında flaş karar! Savaş jetleri füze savunma sistemleri konuşlandırılacak

Rusya'nın Doğu Avrupa'daki stratejik hamleleri devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin Avrupa'daki tek müttefiki için çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yeni üs kuracak olan Rusya Avrupa'ya savaş uçakları, helikopterler ve füze savunma sistemleri konuşlandıracak.

Giriş Tarihi: 15.11.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 10:48
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Rusya’dan Avrupa’daki yeni üssü hakkında flaş karar! Savaş jetleri füze savunma sistemleri konuşlandırılacak

İngiltere yakınlarından bombardıman uçağıyla geçiş yapan Rus ordusu Avrupa'ya korku salmaya devam ediyor. Rus ordusu Avrupa'daki tek müttefikine savaş uçakları, helikopterler ve füze savunma sistemleri konuşlandıracağını açıkladı. Avrupa Birliği sınırında patlak veren kaos kimsenin beklemediği bir kapışmaya dönüştü, helikopterlerden asker indiren Rusya bugün varılan anlaşmayı dünyaya duyurdu.

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Rusya’dan Avrupa’daki yeni üssü hakkında flaş karar! Savaş jetleri füze savunma sistemleri konuşlandırılacak

Rusya lideri Vladimir Putin Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizine doğrudan müdahil oldu, müttefiki Aleksandr Lukaşenko'ya destek için uzun menzilli jetlerini gönderdi.

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Rusya’dan Avrupa’daki yeni üssü hakkında flaş karar! Savaş jetleri füze savunma sistemleri konuşlandırılacak

Nükleer füze de taşıyabilen iki Tu-22M3 bombardıman uçaklarının yanında diğer Rus jetleri vardı, resmi medyanın ekrana getirdiği görüntüler dünya çapında yankı buldu.

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Rusya’dan Avrupa’daki yeni üssü hakkında flaş karar! Savaş jetleri füze savunma sistemleri konuşlandırılacak

ABD'DEN NÜKLEER SÜRPRİZ

ABD ise, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez Almanya'daki nükleer birimini etkin hale getirdi ve uzun menzilli 'Dark Eagle-Siyah Kartal' hipersonik füzelerle donattı.

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Rusya’dan Avrupa’daki yeni üssü hakkında flaş karar! Savaş jetleri füze savunma sistemleri konuşlandırılacak

Almanya Mainz-Kastel'de yer alan 56. Ağır Silahlar Komutanlığı üssüne yerleştirilen hipersonik füzeler, Rusya'nın başkenti Moskova'yı 21 dakika 30 saniyede vurabilir.