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Rusya'daki teröristler Türkiye'ye neden geldi? Mahkeme görüntüleri sonrası Putin’i tehdit ettiler

Rusya'nın kalbi Moskova, Cuma gecesi tarihinin en kanlı terör saldırılarından birini yaşadı. DEAŞ'lı 5 terörist Crocus City Hall isimli binayı basıp binlerce kişiye kurşun yağdırdı. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin neden Türkiye'ye geldikleri ortaya çıktı. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin mahkemedeki görüntüleri sonrası DEAŞ, yeni bir katliam mesajı yayınladı.

Giriş Tarihi: 26.03.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 11:32
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Rusya’daki teröristler Türkiye’ye neden geldi? Mahkeme görüntüleri sonrası Putin’i tehdit ettiler

Rusya'nın başkenti Moskova'da 139 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren saldırganlardan ikisinin, uzun süredir Moskova'da ikamet ettiği, biten ikamet sürelerini uzatmak için Türkiye'ye kısa süreliğine giriş-çıkış yaptıkları tespit edildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği Moskova'daki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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Rusya’daki teröristler Türkiye’ye neden geldi? Mahkeme görüntüleri sonrası Putin’i tehdit ettiler

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tacik saldırganlardan ikisinin uzun süredir Moskova'da ikamet ettiği, Rusya'daki ikamet sürelerini uzatmak için ülkeden çıkış yapmaları gereken saldırganların, coğrafi yakınlığı ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasına uygulanan ambargoların fazla seçenek bırakmaması nedeniyle Türkiye'ye geldikleri belirlendi.

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Rusya’daki teröristler Türkiye’ye neden geldi? Mahkeme görüntüleri sonrası Putin’i tehdit ettiler

Haklarında herhangi bir "arama kaydı" bulunmayan saldırganların pasaportlarını kullanarak Türkiye ve Rusya arasında seyahat edebildiği belirtildi.

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Rusya’daki teröristler Türkiye’ye neden geldi? Mahkeme görüntüleri sonrası Putin’i tehdit ettiler

RUSYA'DA RADİKALLEŞTİLER

Saldırganlardan Shamsidin Fariduni'nin 20 Şubat'ta havayoluyla Rusya'dan Türkiye'ye giriş yaptığı, İstanbul Fatih'te bir otelde kaldıktan sonra 2 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan Rusya'ya gittiği tespit edildi.

Diğer saldırgan Saidakram Rajabalizoda'nın ise 5 Ocak'ta İstanbul'a gelerek Fatih'te bir otelde bir süre kaldığı, daha sonra Fariduni ile aynı uçakta Moskova'ya döndüğü belirlendi.

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Rusya’daki teröristler Türkiye’ye neden geldi? Mahkeme görüntüleri sonrası Putin’i tehdit ettiler

Fariduni'nin yakalandığında yapılan ön ifadesinde, vizesi bittiği için Türkiye'ye gidip geldiğini itiraf ettiği belirtildi.