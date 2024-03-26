26 Mart 2024, Salı
Rusya'daki teröristler Türkiye'ye neden geldi? Mahkeme görüntüleri sonrası Putin’i tehdit ettiler
Rusya'nın kalbi Moskova, Cuma gecesi tarihinin en kanlı terör saldırılarından birini yaşadı. DEAŞ'lı 5 terörist Crocus City Hall isimli binayı basıp binlerce kişiye kurşun yağdırdı. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin neden Türkiye'ye geldikleri ortaya çıktı. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin mahkemedeki görüntüleri sonrası DEAŞ, yeni bir katliam mesajı yayınladı.
Giriş Tarihi: 26.03.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 11:32
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