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Rusya'da akaryakıt istasyonunda patlama! Onlarca ölü ve yaralı var...

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde bir otomobil tamirhanesinde çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçradı. Meydana gelen patlamanın ardından yangın büyüdü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yangının söndürüldüğünü duyururken son yapılan tespitlere göre 30 kişinin hayatını kaybettiği,105 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 15.08.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023 10:20
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Rusya’da akaryakıt istasyonunda patlama! Onlarca ölü ve yaralı var...

Kuzey Kafkasya'da bulunan Dağıstan Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de, bir otomobil tamirhanesinde yangın çıktı.

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Rusya’da akaryakıt istasyonunda patlama! Onlarca ölü ve yaralı var...

Yangın daha sonra tamirhanenin yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonuna sıçradı. Meydana gelen patlamanın ardından EMERCOM'a bağlı onlarca itfaiye personeli bölgeye intikal etti.

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Rusya’da akaryakıt istasyonunda patlama! Onlarca ölü ve yaralı var...

EMERCOM, dün gece meydana gelen olaya ilişkin yaptığı açıklamada, yangının söndürüldüğünü bildirdi.

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Rusya’da akaryakıt istasyonunda patlama! Onlarca ölü ve yaralı var...

EMERCOM personelinin patlama sonucu oluşan enkazda çalışmalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, saat 09.00 itibarıyla 3 kişinin cansız bedenine daha ulaşıldığı, can kaybının 30'a yükseldiği duyuruldu. Yaralı sayısı ise 105 olarak açıklandı.

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Rusya’da akaryakıt istasyonunda patlama! Onlarca ölü ve yaralı var...