Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı! 75 yıl sonra bir ilk yaşandı

Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet güçleri tarafından yenilmesinin 75. yıl dönümü nedeniyle Rusya'da kutlamalar yapıldı. 75. yıl kutlamaları koronavirüs nedeniyle kısıtllı olarak gerçekleşti. Onlarca savaş uçağı ve helikopter aynı anda havalandı, koronavirüs salgını 75 yıl sonra bir ilkin yaşanmasına yol açtı. Rus lider Vladimir Putin'in tarihte ilk kez ertelediği törenlerin yerine, Zafer Günü'nde savaş uçakları ve helikopterler Moskova semalarında uçtu.