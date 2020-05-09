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Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı! 75 yıl sonra bir ilk yaşandı

Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet güçleri tarafından yenilmesinin 75. yıl dönümü nedeniyle Rusya'da kutlamalar yapıldı. 75. yıl kutlamaları koronavirüs nedeniyle kısıtllı olarak gerçekleşti. Onlarca savaş uçağı ve helikopter aynı anda havalandı, koronavirüs salgını 75 yıl sonra bir ilkin yaşanmasına yol açtı. Rus lider Vladimir Putin'in tarihte ilk kez ertelediği törenlerin yerine, Zafer Günü'nde savaş uçakları ve helikopterler Moskova semalarında uçtu.

Giriş Tarihi: 09.05.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 16:12
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Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı! 75 yıl sonra bir ilk yaşandı

II. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan zaferin 75. yılını kutlayan Rusya'da, ilk kez başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da kimseler yoktu.

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Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı! 75 yıl sonra bir ilk yaşandı

Rus lider Vladimir Putin'in tarihte ilk kez ertelediği törenlerin yerine, Zafer Günü'nde savaş uçakları ve helikopterler Moskova semalarında uçtu.

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Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı! 75 yıl sonra bir ilk yaşandı

Resmi törenin ilk adımı, Rusya lideri Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'nın dış duvarındaki Ebedi Ateş Anıtı'na çiçek koyması oldu.

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Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı! 75 yıl sonra bir ilk yaşandı

Maske takmadığı dikkat çeken Vladimir Putin'in tören sırasında askerlerle arasında mesafe bıraktığı göze çarptı.

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Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı! 75 yıl sonra bir ilk yaşandı

75 savaş uçağı ve helikopterin gösterisi ise, en ağır helikopter Mi-26'nın gökyüzünde görünmesiyle başladı.