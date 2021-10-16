Rusya ve ABD donanmaları karşı karşıya geldi! Tehlikeli yakınlaşmada dikkat çeken detay

Dünyanın iki süper gücü olan ABD ve Rusya arasındaki rekabet her alanda kendini gösteriyor. Zaman zaman iki ülkenin deniz güçleri ve hava kuvvetleri tehlikeli yakınlaşmalarla birbirlerini sınıyor. Son olarak, Rusya ve ABD'nin onanmalarıyla gövde gösterisi yaparak mesaj göndermesinin ardından, Rusya savunma bakanlığı görüntüleri yayınladı, 1 milyar dolarlık Amerikan gemisinin yakın temasıyla Rusya ve ABD arasındaki ilişkiler bir kez daha gerildi.