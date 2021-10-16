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Haberler Galeri Rusya ve ABD donanmaları karşı karşıya geldi! Tehlikeli yakınlaşmada dikkat çeken detay

Rusya ve ABD donanmaları karşı karşıya geldi! Tehlikeli yakınlaşmada dikkat çeken detay

Dünyanın iki süper gücü olan ABD ve Rusya arasındaki rekabet her alanda kendini gösteriyor. Zaman zaman iki ülkenin deniz güçleri ve hava kuvvetleri tehlikeli yakınlaşmalarla birbirlerini sınıyor. Son olarak, Rusya ve ABD'nin onanmalarıyla gövde gösterisi yaparak mesaj göndermesinin ardından, Rusya savunma bakanlığı görüntüleri yayınladı, 1 milyar dolarlık Amerikan gemisinin yakın temasıyla Rusya ve ABD arasındaki ilişkiler bir kez daha gerildi.

Giriş Tarihi: 16.10.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 12:19
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Rusya ve ABD donanmaları karşı karşıya geldi! Tehlikeli yakınlaşmada dikkat çeken detay
Rus savaş gemisi, Moskova-Pekin ortak tatbikatları sırasında gergin bir karşılaşma sırasında, 1 milyar dolarlık Amerikan gemisi USS Chafee'yi Japonya Denizi'ndeki sularından uzaklaştırdı. Rusya, ABD Donanması destroyerinin Japonya Denizi'ndeki karasularına izinsiz girme girişimi olduğunu söyledi.
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Rusya ve ABD donanmaları karşı karşıya geldi! Tehlikeli yakınlaşmada dikkat çeken detay
Rusya savunma bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde, denizaltı savar Amiral Tributs'un Vladivostok'un güneyindeki Büyük Körfez'deki ABD destroyeri USS Chafee ile yakınlaştığı anlar görülüyor. ABD Donanması ise Rus tarafından yapılan açıklamanın 'yanlış' olduğunu ve etkileşimin 'güvenli ve profesyonel' olduğunu ileri sürüyor.
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Rusya ve ABD donanmaları karşı karşıya geldi! Tehlikeli yakınlaşmada dikkat çeken detay
Rusya savunma bakanlığı, Amiral Tributs'un milyar dolarlık USS Chafee'ye 'topçu ateşi tatbikatları nedeniyle seyrüsefere kapalı bir bölgede' olduğunu söyleyen bir uyarı gönderdiğini söyledi.
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Rusya ve ABD donanmaları karşı karşıya geldi! Tehlikeli yakınlaşmada dikkat çeken detay
Rusya ve Çin bölgede ortak deniz tatbikatları yürütürken meydana gelen olay, Rus ve Batı savaş gemileri arasındaki yakın temasın sonuncusu. Rusya ve ABD arasındaki ilişkiler, Soğuk Savaş'tan bu yana en gergin noktasında.
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Rusya ve ABD donanmaları karşı karşıya geldi! Tehlikeli yakınlaşmada dikkat çeken detay
Bakanlık, ABD destroyerinin rotasını değiştirmediğini ve bunun yerine güvertesinden bir helikopterin kalkışa hazırlandığını gösteren bayraklar kaldırdığını, yani rota ve hızı değiştiremediğini söyledi ve "Uluslararası seyrüsefer kuralları çerçevesinde hareket eden Amiral Tributs, davetsiz misafiri Rus karasularından çıkarmak için bir rota belirledi" ifadelerini kullandı.