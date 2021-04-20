Rusya-Ukrayna savaşının uydu görüntüleri servis edildi! Putin'in 150 bin askeri...

PlanetLabs uyduları tarafından 13 Nisan'da çekilen görüntüler, piyade çadırlarının karşısındaki çitle çevrili alanlarda sıralanan en az 1.000 aracı gösteriyor. Bir ay önce, 15 Mart'ta çekilen başka bir görüntüde bu gücün sadece bir kısmı görülebiliyordu. Kachyk Gölü kıyılarında, ana kampın yaklaşık 2 kilometre batısında ikincil bir alt kamp da görülebilir. Bu kamp, esasen, bir avuç piyade çadırının görülebildiği, çitle çevrili bölmelerdeki araçlardan oluşuyor.