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Rusya-Ukrayna savaşının uydu görüntüleri servis edildi! Putin'in 150 bin askeri...

Rusya-Ukrayna savaşında gerilim ABD'nin Karadeniz'e gelmesiyle arttı. İngiliz ve İspanyol savaş gemileri de bölgeye akın ederken Rusya geri adım atmadı. Putin'in emri ile harekete geçen 150 bin askeri Kırım çevresine konuşlandığı belirtildi. İngiliz basını uydu görüntülerini işaret edek yaptığı haberde Rusya'nın savaş taktiğini ifşa etti.

Giriş Tarihi: 20.04.2021 15:01 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 15:01
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Rusya-Ukrayna savaşının uydu görüntüleri servis edildi! Putin'in 150 bin askeri...

Rusya'nın, yeni uydu görüntüleri ile ortaya çıkarılan bir askeri kampta Ukrayna sınırı boyunca ve ilhak edilmiş Kırım yarımadasında 150 binden fazla asker topladığı anlaşıldı.

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Rusya-Ukrayna savaşının uydu görüntüleri servis edildi! Putin'in 150 bin askeri...

AB dış politika sorumlusu Josep Borrell, Ukrayna Dışişleri Bakanlığıyla yaptığı görüşmelerin ardından Pazartesi günü haberi doğruladı ve "Bu, Ukrayna sınırlarında şimdiye kadarki en yüksek Rus askeri konuşlandırması" dedi ve "Gerilimin daha fazla tırmanma riski ortada" diye uyardı.

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Rusya-Ukrayna savaşının uydu görüntüleri servis edildi! Putin'in 150 bin askeri...

Kırım'ın güney kıyısındaki Kachyk Gölü'nün yanında bulunan kampın, bir ay boyunca Rus askerlerini ve Putin'in bölgeye feribotla, trenle ve kamyonlarla getirdiği araçları barındırması için kurulduğu ortaya çıktı.

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Rusya-Ukrayna savaşının uydu görüntüleri servis edildi! Putin'in 150 bin askeri...

PlanetLabs uyduları tarafından 13 Nisan'da çekilen görüntüler, piyade çadırlarının karşısındaki çitle çevrili alanlarda sıralanan en az 1.000 aracı gösteriyor. Bir ay önce, 15 Mart'ta çekilen başka bir görüntüde bu gücün sadece bir kısmı görülebiliyordu. Kachyk Gölü kıyılarında, ana kampın yaklaşık 2 kilometre batısında ikincil bir alt kamp da görülebilir. Bu kamp, esasen, bir avuç piyade çadırının görülebildiği, çitle çevrili bölmelerdeki araçlardan oluşuyor.

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Rusya-Ukrayna savaşının uydu görüntüleri servis edildi! Putin'in 150 bin askeri...

Ukrayna daha önce 40 bin kadar yeni Rus askerinin anakaradaki 40 bin askerin yanı sıra Kırım'da konuşlandırıldığı konusunda uyarıda bulunurken, ilk kez bu kuvveti barındıran bir kamp resmedildi.