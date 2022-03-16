Rusya Ukrayna savaşında yürekleri dağlayan sözler: Anne savaş ne zaman bitecek?

Ukrayna halkı ise, bir umut ülkeden ayrılarak Avrupa'ya sığınmak için yollara düşüyor. Otobüs, tren ve yürüyerek sınıra ulaşmaya çalışanların yanı sıra halkın bir kısmı da hiçbir şey yokmuş gibi sokaklarda kalabalık oluşturmaya devam ediyor. Lviv Arena'da savaştan kaçarak yurt dışına sığınmak isteyenlerin gittiği noktalardan bir tanesi.