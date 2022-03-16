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Rusya Ukrayna savaşında yürekleri dağlayan sözler: Anne savaş ne zaman bitecek?

Son dakika haberine göre: Ukraynalı siviller, Kiev ve Harkov başta olmak üzere çeşitli savaş bölgelerinden kaçarak Lviv'e sığınırken, geçtiğimiz günlerde Lviv'e yakın noktalar vurulmaya başlandı. Stadyumda oluşturulan merkezde bekleyen Anastasia Yalovski "Çocuklarım savaşı öğrenmesin diye çabaladım ama başaramadım. Bugün küçük oğlum bana 'savaş ne zaman bitecek' diye sordu ve cevap veremedim" dedi.

Giriş Tarihi: 16.03.2022 08:18 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 08:54
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Rusya Ukrayna savaşında yürekleri dağlayan sözler: Anne savaş ne zaman bitecek?

Ukraynalı siviller, Kiev ve Harkov başta olmak üzere çeşitli savaş bölgelerinden kaçarak Lviv'e sığınırken, Rusya geçtiğimiz günlerde füzelerle Lviv'e yakın noktaları vurmaya başladı.

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Rusya Ukrayna savaşında yürekleri dağlayan sözler: Anne savaş ne zaman bitecek?

Rusya, hava saldırısıyla NATO üyesi Polonya sınırına 25 kilometre mesafedeki Yavoriv'deki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvelik Merkezi Kampını vurmuş, 35 kişi yaşamını yitirmiş ve 134 kişi ise yaralanmıştı. Yavoriv saldırısının hemen ertesi günü Rivne'ye de bir hava saldırısı gerçekleştirildi.

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Rusya Ukrayna savaşında yürekleri dağlayan sözler: Anne savaş ne zaman bitecek?

Ukrayna halkı ise, bir umut ülkeden ayrılarak Avrupa'ya sığınmak için yollara düşüyor. Otobüs, tren ve yürüyerek sınıra ulaşmaya çalışanların yanı sıra halkın bir kısmı da hiçbir şey yokmuş gibi sokaklarda kalabalık oluşturmaya devam ediyor. Lviv Arena'da savaştan kaçarak yurt dışına sığınmak isteyenlerin gittiği noktalardan bir tanesi.

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Rusya Ukrayna savaşında yürekleri dağlayan sözler: Anne savaş ne zaman bitecek?

ADETA BİR DAĞITIM MERKEZİ

Kiev, Harkov, Sumi veya çatışmaların sürdüğü diğer noktalardan kaçarak Lviv'e gelen Ukraynalıların gittiği yerlerin başını Lviv Arena çekiyor.

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Rusya Ukrayna savaşında yürekleri dağlayan sözler: Anne savaş ne zaman bitecek?

Lviv Arena Stadyumu, sığınmacılar için adeta bir Avrupa'ya gönderim merkezi. Stadyum'da oluşturulan alana gelen Ukraynalılar, burada doldurdukları formla hangi ülkeye ve şehre gitmek istediklerini belirtiyor. Oluşturulan listelere göre ise, Lviv Arena'dan hareket eden otobüsler, Ukraynalıları istedikleri ülkenin sınırına kadar götürüyor.