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Rusya Ukrayna savaşında yürekleri dağlayan sözler: Anne savaş ne zaman bitecek?
Son dakika haberine göre: Ukraynalı siviller, Kiev ve Harkov başta olmak üzere çeşitli savaş bölgelerinden kaçarak Lviv'e sığınırken, geçtiğimiz günlerde Lviv'e yakın noktalar vurulmaya başlandı. Stadyumda oluşturulan merkezde bekleyen Anastasia Yalovski "Çocuklarım savaşı öğrenmesin diye çabaladım ama başaramadım. Bugün küçük oğlum bana 'savaş ne zaman bitecek' diye sordu ve cevap veremedim" dedi.
Giriş Tarihi: 16.03.2022 08:18Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 08:54