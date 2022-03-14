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Rusya-Ukrayna savaşında bombalı saldırıya uğrayan doğumhaneden çıkarılan kadından kötü haber! Son sözleri boğazları düğümledi
Rusya-Ukrayna savaşı 19. gününde Kiev'den gelen yürek yakan görüntülerle devam ediyor. Sabah sularında bombalanan kentten tahliyeler devam ederken 2 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı. Diğer taraftan geçen hafta Mariupol'da çıkan çatışmalar sonucunda bombalanan doğumhaneden gelen bu kare hafızalara kazınmıştı. Sedye üzerinde karnında bebeğiyle beraber hastaneye kaldırılan kadından boğazları düğümleyen haber geldi. Talihsiz annenin son sözleri kahretti. İşte detaylar…