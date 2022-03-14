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Rusya-Ukrayna savaşında bombalı saldırıya uğrayan doğumhaneden çıkarılan kadından kötü haber! Son sözleri boğazları düğümledi

Rusya-Ukrayna savaşı 19. gününde Kiev'den gelen yürek yakan görüntülerle devam ediyor. Sabah sularında bombalanan kentten tahliyeler devam ederken 2 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı. Diğer taraftan geçen hafta Mariupol'da çıkan çatışmalar sonucunda bombalanan doğumhaneden gelen bu kare hafızalara kazınmıştı. Sedye üzerinde karnında bebeğiyle beraber hastaneye kaldırılan kadından boğazları düğümleyen haber geldi. Talihsiz annenin son sözleri kahretti. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.03.2022 16:55
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Rusya-Ukrayna savaşında bombalı saldırıya uğrayan doğumhaneden çıkarılan kadından kötü haber! Son sözleri boğazları düğümledi

Rusya Ukrayna savaşı 2. haftadayken Mariupol şehrine düzenlenen saldırılar sonucunda gerçekleştirilen bombardıman bir hastaneye isabet etmişti. Hastaneden gelen karelerde hamile kadınların taşındığı görülmüş, fotoğraflar tüm dünyayı hüzne boğmuştu.

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Rusya-Ukrayna savaşında bombalı saldırıya uğrayan doğumhaneden çıkarılan kadından kötü haber! Son sözleri boğazları düğümledi

O ANNE DÜNYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Sedyede yarı baygın şekilde taşınan kadının görüntüsü ise dünyanın gündemine oturmuştu.

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Rusya-Ukrayna savaşında bombalı saldırıya uğrayan doğumhaneden çıkarılan kadından kötü haber! Son sözleri boğazları düğümledi

ANNEDEN ACI HABER

Korkunç olaydan maalesef acı haber geldi. İsmi bilinmeye annenin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Rusya-Ukrayna savaşında bombalı saldırıya uğrayan doğumhaneden çıkarılan kadından kötü haber! Son sözleri boğazları düğümledi

BEBEĞİ KURTARILAMAYINCA….

Öte yandan acılı annenin, bebeğinin kurtarılamamasından sonra "Beni şimdi öldürün" diye feryat ettiği öğrenildi.

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Rusya-Ukrayna savaşında bombalı saldırıya uğrayan doğumhaneden çıkarılan kadından kötü haber! Son sözleri boğazları düğümledi

30 DAKİKA BOYUNCA…

Doktorlar kadının pelvisinin ezildiğini kalçasında büyük bir kırık olduğunu söyledi. Yaptıkları açıklamada bebeğin sezaryen ile doğduğunu; ancak nefes almadığını söylediler. Doktorlar ayrıca anneyi 30 dakika boyunca hayata döndürmeye çalıştıklarını söyledi.