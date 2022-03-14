Rusya-Ukrayna savaşında bombalı saldırıya uğrayan doğumhaneden çıkarılan kadından kötü haber! Son sözleri boğazları düğümledi

30 DAKİKA BOYUNCA…

Doktorlar kadının pelvisinin ezildiğini kalçasında büyük bir kırık olduğunu söyledi. Yaptıkları açıklamada bebeğin sezaryen ile doğduğunu; ancak nefes almadığını söylediler. Doktorlar ayrıca anneyi 30 dakika boyunca hayata döndürmeye çalıştıklarını söyledi.