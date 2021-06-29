HaberlerGaleriRusya bombaladı İngiltere savaş jetlerini uçurdu! Rus savaş gemisini hedef aldı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor
Rusya bombaladı İngiltere savaş jetlerini uçurdu! Rus savaş gemisini hedef aldı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor
Rusya ve İngiltere arasındaki gerginlik her geçen gün artıyor. Rusya'nın İngiliz gemisinin rotasını bombalaması üzerine İngiltere'den de flaş bir hamle geldi. HMS Queen Elizabeth gemisinden havalanan savaş jetinin Rusya'ya ait savaş gemisi olan Amiral Makarov'un üstünde uçtuğu görüntülendi.
Giriş Tarihi: 29.06.2021 11:51Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 12:25