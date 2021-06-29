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Rusya bombaladı İngiltere savaş jetlerini uçurdu! Rus savaş gemisini hedef aldı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Rusya ve İngiltere arasındaki gerginlik her geçen gün artıyor. Rusya'nın İngiliz gemisinin rotasını bombalaması üzerine İngiltere'den de flaş bir hamle geldi. HMS Queen Elizabeth gemisinden havalanan savaş jetinin Rusya'ya ait savaş gemisi olan Amiral Makarov'un üstünde uçtuğu görüntülendi.

Giriş Tarihi: 29.06.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 12:25
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Rusya bombaladı İngiltere savaş jetlerini uçurdu! Rus savaş gemisini hedef aldı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

İngiltere'nin Rusya'ya karşı Akdeniz ve Karadeniz'de yaptığı hamleler Putin'i harekete geçirdi. Rus liderin emri ile savaş jetleri İngiliz gemilerine taciz ateşi açtı. Bunun üzerine dünyanın 'savaş çıkacak' gözüyle baktığı bölgede yeni bir gelişme daha yaşandı.

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Rusya bombaladı İngiltere savaş jetlerini uçurdu! Rus savaş gemisini hedef aldı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Karadeniz'de 32 ülkenin katılımıyla başlayan Sea Breeze 2021 - Deniz Meltemi 2021 tatbikatı Rusya'nın tüylerini diken diken etti, Moskova onlarca savaş uçağı ve gemiyi adım adım izlediğini duyurdu.

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Rusya bombaladı İngiltere savaş jetlerini uçurdu! Rus savaş gemisini hedef aldı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta İngiliz gemisi HMS Defender'e uyarı ateşi açılmasının ardından Pazartesi başlayan tatbikatta ABD'nin başını çektiği NATO gemilerinin takip edildiğini açıkladı.

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Rusya bombaladı İngiltere savaş jetlerini uçurdu! Rus savaş gemisini hedef aldı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 32 ülkeden 5 bin askerin yer aldığı Sea Breeze 2021, Moskova tarafından provokasyon olarak niteleniyor. Rusya, tatbikatın asıl amacının Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat sokmak olduğunu savunuyor.

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Rusya bombaladı İngiltere savaş jetlerini uçurdu! Rus savaş gemisini hedef aldı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Karadeniz'de suların ısındığı dakikalarda Akdeniz'de ise daha büyük bir kapışma gerçekleşti. Rus lider Vladimir Putin, Akdeniz kıyısındaki Hmeymim ve Tartus üslerine günler içinde büyük bir yığınak yaptı.