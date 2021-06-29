Rusya bombaladı İngiltere savaş jetlerini uçurdu! Rus savaş gemisini hedef aldı! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

İngiltere'nin Rusya'ya karşı Akdeniz ve Karadeniz'de yaptığı hamleler Putin'i harekete geçirdi. Rus liderin emri ile savaş jetleri İngiliz gemilerine taciz ateşi açtı. Bunun üzerine dünyanın 'savaş çıkacak' gözüyle baktığı bölgede yeni bir gelişme daha yaşandı.