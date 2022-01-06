Rus roketi dünyaya yaklaşıyor! Nereye düşecek?
Uzay yarışında da olan Rusya'nın fırlattığı Angara 5A roketinin yük taşımak için olan kısmı roketten koparak dünyaya doğru gelmeye başladı. Test için gönderilen roketin hızından dolayı nereye düşeceği henüz bilinmiyor.
Giriş Tarihi: 06.01.2022
11:39 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
11:41
Geçen hafta test aşamasında olan bir Rus roketinin bir parçasının aniden koptuğu ifade edildi. Kopan roket parçası şu anda dünyaya doğru geliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Persei isimli parça, tam fırlatmada kullanılıyordu. Roketin sabit ve daha yüksek bir yörüngeye sahte yük taşıması bekleniyordu. Ancak bu yükü taşıyamayan Persei, dünyaya doğru geri geri düşmeye başladı.
140 bin metredeki roket parçası hızla dünyaya doğru dönüyor. Yetkililer roketin nereye ve ne zaman düşeceğini tahmin etmenin oldukça zor olduğunu ifade etti.
Russia'nın geliştiriği Angara A5 roketi yapım ve fırlatma esnasında zorluklara neden oldu. Ancak 2014 yılında gerçekleştirilen ilk uçuş başarılı bir şekilde tamamlandı.
Yetkililer, roketin atmosfere ulaşınca büyük ihtimalle yakacağını ifade etti. Dünyaya inen herhangi bir parça ise tahribata neden olacak kadar büyük olmayacak.