Rus roketi dünyaya yaklaşıyor! Nereye düşecek?

Uzay yarışında da olan Rusya'nın fırlattığı Angara 5A roketinin yük taşımak için olan kısmı roketten koparak dünyaya doğru gelmeye başladı. Test için gönderilen roketin hızından dolayı nereye düşeceği henüz bilinmiyor.