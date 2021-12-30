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Reşit olmayan kız çocuklarını buluyordu! Sapıklık zincirinede son perde
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in suç ortağı ve eski sevgilisi Maxwell, gündemden düşmüyor. Reşit olmayan kız çocuklarını bulup çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein'le buluşturmakla suçlanan 60 yaşındaki Ghislaine Maxwell, geçen yıl yakalandığından bu yana tutuklu yargılanıyordu. Maxwell hakkındaki karar dün açıklandı.
Giriş Tarihi: 30.12.2021 14:13Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 14:13