Reşit olmayan kız çocuklarını buluyordu! Sapıklık zincirinede son perde

40 YIL HAPİS İHTİMALİ

Maxwell'in sabit görülen suçlamalarından biri aynı zamanda en ağırı olan küçük yaştakilerin seks ticareti için satılması da bulunuyor. Bu suçlamaya 40 yıl hapis cezası verilebiliyor. Bu da 60 yaşındaki Maxwell'in ömrünün geri kalanını hapiste geçirmesi anlamına geliyor.

