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Reşit olmayan kız çocuklarını buluyordu! Sapıklık zincirinede son perde

Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in suç ortağı ve eski sevgilisi Maxwell, gündemden düşmüyor. Reşit olmayan kız çocuklarını bulup çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein'le buluşturmakla suçlanan 60 yaşındaki Ghislaine Maxwell, geçen yıl yakalandığından bu yana tutuklu yargılanıyordu. Maxwell hakkındaki karar dün açıklandı.

Giriş Tarihi: 30.12.2021 14:13 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 14:13
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Reşit olmayan kız çocuklarını buluyordu! Sapıklık zincirinede son perde

Yıllardır gündemden düşmeyen Sapık milyarder Jeffrey Epstein'e cinsel istismar için aracılık yapmakla suçlanan Ghislaine Maxwell, yargılandığı davada suçlu bulundu. Maxwell'in kendisine yöneltilen altı ithamdan beşinde suçlu bulunduğu belirtildi.

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Reşit olmayan kız çocuklarını buluyordu! Sapıklık zincirinede son perde

Maxwell, bir ay süren davanın sonunda yaşları 14'e kadar inen genç kızları Epstein'in cinsel tacizine zemin hazırlayarak baştan çıkarmaya yardım etmekten suçlu bulundu.

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Reşit olmayan kız çocuklarını buluyordu! Sapıklık zincirinede son perde

40 YIL HAPİS İHTİMALİ
Maxwell'in sabit görülen suçlamalarından biri aynı zamanda en ağırı olan küçük yaştakilerin seks ticareti için satılması da bulunuyor. Bu suçlamaya 40 yıl hapis cezası verilebiliyor. Bu da 60 yaşındaki Maxwell'in ömrünün geri kalanını hapiste geçirmesi anlamına geliyor.

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Reşit olmayan kız çocuklarını buluyordu! Sapıklık zincirinede son perde

Suçlama, Epstein'in Florida'daki evinde 2001-2004 arasında cinsel ilişki karşılığında para aldığını söyleyen Carolyn'in ifadeleriyle ilgili. Carolyn ilk ziyareti sırasında 14 yaşında olduğunu söylemişti.

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Reşit olmayan kız çocuklarını buluyordu! Sapıklık zincirinede son perde

MÜZAKERELER BEŞ GÜN SÜRDÜ
Epstein'in bir dönem kız arkadaşı olan Maxwell, 1991'de ölen İngiliz medya baronu Robert Maxwell'in kızı. Söz konusu mahkeme kararı, New York'ta 12 kişilik bir jüri tarafından beş tam gün süren müzakereler sonucunda verildi.