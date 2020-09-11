Putin, Zaharova'nın 'Temel İçgüdü' paylaşımı nedeniyle Vucic'ten özür diledi

Rusya Dışişleri Sözcüsü'nün bu çıkışı Belgrad'da deprem etkisi yarattı. Zaharova'nın paylaşımından dolayı derin üzüntü duyduğunu Sırbistan'daki "Pink TV" ekranına çıkarak dile getiren Aleksander Vucic, "Rusya'nın Sırbistan ile olan yakın ve dostane ilişkilerine gereken değeri vermemesinden çok üzgünüm. Mariya Zaharova'nın paylaşımı sadece kendisi ve onu bu göreve getiren kişiler hakkında bize ipuçları veriyor. Terbiyesiz ve ilkel ruh halini gözler önüne seriyor. Onu bu göreve kim getirdiyse onunla o uğraşsın. Ben onun çıkışı hakkında daha fazla yorum yapmayacağım" sözlerini kullandı.