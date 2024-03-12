Prenses Kate Middleton'dan photoshop skandalı! Aylar sonra paylaştı! O fotoğraf kafa karıştırdı! Saklandıkları yer...

İngiltere'de gündem Kate Middleton oldu. Yaklaşık 2 ay önce ameliyat olan Galler Prensi William'ın eşi Kate, adeta sırra kadem bastı ve ortadan kayboldu. Kate'in karnından ameliyat olduğu söylendi ancak geçen zaman rağmen yeni bir bilginin gelmemesi, "boşanma" iddialarını gündeme getirdi. Geçirdiği karın ameliyatı nedeniyle uzun bir süredir gözlerden uzak olan Kate Middleton, ilk fotoğrafını üç çocuğuyla birlikte verdi. Ancak fotoğrafın üzerinde oynamalar yapıldığı gerekçesiyle kriz yaşandı. İşte konuya ilişkin detaylar...