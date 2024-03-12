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Prenses Kate Middleton'dan photoshop skandalı! Aylar sonra paylaştı! O fotoğraf kafa karıştırdı! Saklandıkları yer...

İngiltere'de gündem Kate Middleton oldu. Yaklaşık 2 ay önce ameliyat olan Galler Prensi William'ın eşi Kate, adeta sırra kadem bastı ve ortadan kayboldu. Kate'in karnından ameliyat olduğu söylendi ancak geçen zaman rağmen yeni bir bilginin gelmemesi, "boşanma" iddialarını gündeme getirdi. Geçirdiği karın ameliyatı nedeniyle uzun bir süredir gözlerden uzak olan Kate Middleton, ilk fotoğrafını üç çocuğuyla birlikte verdi. Ancak fotoğrafın üzerinde oynamalar yapıldığı gerekçesiyle kriz yaşandı. İşte konuya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 12.03.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 13:36
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Prenses Kate Middleton’dan photoshop skandalı! Aylar sonra paylaştı! O fotoğraf kafa karıştırdı! Saklandıkları yer...

Galler Prensi William'ın eşi Kate Middleton ile ilgili çıkan iddialar gündemi sarsmaya devam ediyor. Kate Middleton'ın hayatını kaybettiğine veya boşandığına dair çıkan söylentiler, bir süre önce ailesiyle çekilmiş bir fotoğraf paylaşmasıyla bertaraf edilmeye çalışıldı. Ancak fotoğrafta yapılan photoshop düzenlemesiyle ilgili çıkan iddialar, durumu daha da karmaşık hale getirdi.

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Prenses Kate Middleton’dan photoshop skandalı! Aylar sonra paylaştı! O fotoğraf kafa karıştırdı! Saklandıkları yer...

Kate Middleton'ın uzun zamandır ortalıkta görünmediğine yönelik haberlerin ardından hakkında onlarca iddia çıktı.

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Prenses Kate Middleton’dan photoshop skandalı! Aylar sonra paylaştı! O fotoğraf kafa karıştırdı! Saklandıkları yer...

Kate Middleton'ın geçirdiği karın ameliyatı dolayısıyla kamera karşısına çıkamadığı en sıradan iddia iken Prens William ile boşandıkları hatta Middleton'ın hayatını kaybettiği dahi öne sürüldü.

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Prenses Kate Middleton’dan photoshop skandalı! Aylar sonra paylaştı! O fotoğraf kafa karıştırdı! Saklandıkları yer...

FOTOĞRAFTAKİ HİÇ KİMSE GERÇEK DEĞİL!

İddiaların hemen ardından Middleton çocukları ile bir fotoğraf paylaşarak kendisini gösterdi fakat fotoğrafta photoshop krizi patlak gösterdi

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Prenses Kate Middleton’dan photoshop skandalı! Aylar sonra paylaştı! O fotoğraf kafa karıştırdı! Saklandıkları yer...

Middleton'ın paylaşımından saatler sonra fotoğrafta tam 16 tane photoshop hatası bulundu. Öyle ki fotoğrafın üzerinde bir bozulma olmadığı, Kate ve çocuklarının fotoğraf çekilmek için bir araya bile gelmediği konuşuluyor.