Prens Harry ve eşi Meghan Markle'den Kraliyet’e “konaklı” mesaj! "Prenses Lady Diana detayı.."

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılık kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Malibu bölgesinde 20 milyon dolarlık bir konağa baktığı öğrenildi. Harry'nin baktığı 20 milyon dolarlık Dodi Fayed adlı lüks konağın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Prenses Lady Diana'nın kaza öncesi satın aldığı villa ile aynı mahallede bulunması dikkat çekti.