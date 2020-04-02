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Prens Harry ve eşi Meghan Markle'den Kraliyet’e “konaklı” mesaj! "Prenses Lady Diana detayı.."

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılık kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Malibu bölgesinde 20 milyon dolarlık bir konağa baktığı öğrenildi. Harry'nin baktığı 20 milyon dolarlık Dodi Fayed adlı lüks konağın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Prenses Lady Diana'nın kaza öncesi satın aldığı villa ile aynı mahallede bulunması dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 02.04.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 12:23
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Prens Harry ve eşi Meghan Markle'den Kraliyet’e “konaklı” mesaj! Prenses Lady Diana detayı..

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılık kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle İngiliz medyası tarafından an be an takip ediliyor.

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Prens Harry ve eşi Meghan Markle'den Kraliyet’e “konaklı” mesaj! Prenses Lady Diana detayı..

Ünlü çiftin ABD'yer yerleşme kararının ardından nerede oturacakları merak konusu oldu.

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Prens Harry ve eşi Meghan Markle'den Kraliyet’e “konaklı” mesaj! Prenses Lady Diana detayı..

Prens Harry ve eşi Megan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Malibu şehrinde, Petro Manor isimli Toskana tarzı 8 yatak odalı , 10 banyolu , 20 milyon dolar olan bir konağa baktı.

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Prens Harry ve eşi Meghan Markle'den Kraliyet’e “konaklı” mesaj! Prenses Lady Diana detayı..

ANNESİ LADY DIANA'NIN YOLUNDAN GİDİYOR

Çiftin baktığı 20 milyon dolarlık Dodi Fayed adlı lüks konağın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Prenses Lady Diana'nın kaza öncesi satın aldığı villa ile aynı mahallede bulunması dikkat çekti.

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Prens Harry ve eşi Meghan Markle'den Kraliyet’e “konaklı” mesaj! Prenses Lady Diana detayı..

Öte yandan Meghan Markle'ın eşi Prens Harry'e Hollywood'da oturmak istediği konusunda baskı yaptığı da öğrenildi.