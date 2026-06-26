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Pentagon'un sakladığı saldırılar ortaya çıktı! İran savaşı sonrası Washington üslerini nereye taşıyacak?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Wall Street Journal'ın ulaştığı uydu görüntüleri, ABD'nin kamuoyuna yansıttığından çok daha büyük bir hasarı gözler önüne serdi. Bahreyn'deki ABD deniz üssünde komuta merkezinden uydu haberleşme sistemlerine kadar kritik tesislerin vurulduği öne sürülürken, Washington'un Orta Doğu'daki askeri konuşlanmasını yeniden şekillendirmeyi değerlendirdiği bildirildi.

Pentagon'un sakladığı saldırılar ortaya çıktı! İran savaşı sonrası Washington üslerini nereye taşıyacak? 1

ABD ile İran arasında haftalar süren çatışmalar sona ermiş olsa da savaşın perde arkasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Amerikan gazetesi The Wall Street Journal (WSJ), uydu görüntüleri, açık kaynak analizleri ve görevdeki ile emekli ABD'li askeri yetkililerle yaptığı görüşmelere dayandırdığı kapsamlı haberinde, İran'ın Bahreyn'deki ABD Deniz Destek Üssü'ne (Naval Support Activity Bahrain) yönelik saldırılarının Pentagon'un açıkladığından çok daha büyük hasara yol açtığını yazdı.

PENTAGON'UN İRAN SAVAŞINDA GİZLEDİĞİ YIKIM ORTAYA ÇIKTI!
Pentagon'un sakladığı saldırılar ortaya çıktı! İran savaşı sonrası Washington üslerini nereye taşıyacak? 2

Gazetenin analizine göre İran'ın şubat sonundan haziran ayına kadar düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında, ABD'nin Orta Doğu'daki en kritik deniz üssünde komuta merkezleri, haberleşme altyapısı ve çok sayıda askeri tesis doğrudan hedef alındı.

Pentagon'un sakladığı saldırılar ortaya çıktı! İran savaşı sonrası Washington üslerini nereye taşıyacak? 3

WSJ: PENTAGON KAMUOYUNA AÇIKLAMADIĞI HASARLA KARŞI KARŞIYA KALDI

WSJ'nin ulaştığı uydu görüntülerine göre saldırılarda yalnızca birkaç bina değil, üssün operasyonel omurgasını oluşturan birçok kritik tesis zarar gördü.

Gazetenin analizinde, ABD Donanması Beşinci Filosu'nun karargâhının kullanılamaz hale geldiği, en az 12 binanın hasar aldığı ve iki uydu haberleşme terminalinin tamamen imha edildiği öne sürüldü.

Pentagon'un sakladığı saldırılar ortaya çıktı! İran savaşı sonrası Washington üslerini nereye taşıyacak? 4

ABD Savunma Bakanlığı ise saldırılarda üste görev yapan personel arasında can kaybı yaşanmadığını, operasyon kabiliyetinin büyük ölçüde korunduğunu savundu. Pentagon, personelin önemli bölümünün önceden tahliye edildiğini açıklarken, Bahreyn'de sınırlı sayıda askeri personelin görev yapmayı sürdürdüğünü bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da savaş boyunca önceliklerinin personelin güvenliği olduğunu belirterek, İran'ın binlerce füze ve İHA saldırısına rağmen ABD açısından sınırlı can kaybı yaşandığını açıkladı.

Pentagon'un sakladığı saldırılar ortaya çıktı! İran savaşı sonrası Washington üslerini nereye taşıyacak? 5

WASHINGTON'UN ORTA DOĞU PLANI DEĞİŞİYOR

WSJ'nin haberine göre asıl dikkat çeken gelişme ise saldırılardan sonra Pentagon'da başlayan kapsamlı değerlendirme süreci oldu.

Gazeteye konuşan ABD'li yetkililer, Bahreyn'deki mevcut deniz üssünün yeniden yapılandırılmasının yanı sıra Kuveyt ve Suudi Arabistan'daki Amerikan askeri varlığının azaltılması, bazı üslerin ise İran'ın füze ve insansız hava aracı menzilinin dışına taşınmasının değerlendirildiğini aktardı.

Pentagon'un sakladığı saldırılar ortaya çıktı! İran savaşı sonrası Washington üslerini nereye taşıyacak? 6

Haberde, saldırıya uğrayan bazı tesislerin yeniden inşa edilmeyebileceği, komuta-kontrol merkezlerinin yer altına alınmasının seçenekler arasında bulunduğu ve Amerikan askeri kapasitesinin bölge geneline daha da dağıtılmasının masada olduğu ifade edildi.

Pentagon'un sakladığı saldırılar ortaya çıktı! İran savaşı sonrası Washington üslerini nereye taşıyacak? 7

Yetkililer, bu aşamada kesinleşmiş bir karar bulunmadığını ancak savaşın ABD'nin bölgedeki askeri mimarisini yeniden düşünmesine neden olduğunu belirtti.

Pentagon'un sakladığı saldırılar ortaya çıktı! İran savaşı sonrası Washington üslerini nereye taşıyacak? 8

İSRAİL DE DEĞERLENDİRİLEN SEÇENEKLERDEN BİRİ

WSJ'ye konuşan kaynaklara göre ABD'nin değerlendirdiği alternatif konuşlanma noktalarından biri de İsrail.

Haberde, savaş sırasında İsrail'in onlarca Amerikan savaş uçağı ile yakıt ikmal uçağına ev sahipliği yaptığı hatırlatılırken, gelecekte bazı askeri faaliyetlerin bu ülkeye kaydırılmasının değerlendirildiği ileri sürüldü.

Pentagon'un sakladığı saldırılar ortaya çıktı! İran savaşı sonrası Washington üslerini nereye taşıyacak? 9

Öte yandan ABD yönetiminin nisan ayında ticari uydu görüntüsü sağlayıcılarından Amerikan üslerindeki yıkımı gösteren görüntülerin erişimini sınırlandırmasını istediği de aktarıldı. Yetkililer bu adımın güvenlik amacı taşıdığını savundu.

Pentagon'un sakladığı saldırılar ortaya çıktı! İran savaşı sonrası Washington üslerini nereye taşıyacak? 10

MALİYET MİLYARLARCA DOLARI BULABİLİR

Pentagon, Kongre'nin ısrarlı sorularına rağmen Amerikan üslerinde meydana gelen hasarın maliyetini kamuoyuyla paylaşmadı.

Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kongre'deki oturumda yöneltilen soruya doğrudan yanıt vermek yerine "İran'ın nükleer silaha sahip olmasının maliyeti nedir?" ifadesini kullandı.

Pentagon Mali İşlerden Sorumlu Yetkilisi Jay Hurst ise savaşın yaklaşık 29 milyar dolarlık maliyet hesabına üslerde oluşan hasarın dahil edilmediğini açıkladı.

Pentagon'un sakladığı saldırılar ortaya çıktı! İran savaşı sonrası Washington üslerini nereye taşıyacak? 11

Merkezi Washington'da bulunan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) raporuna göre ise savaşın toplam maliyeti yaklaşık 40 milyar dolar seviyesinde. Raporda Amerikan üslerinde oluşan zararın 2,2 ila 5,1 milyar dolar arasında olabileceği tahmin edildi.

WSJ'nin yalnızca Bahreyn'deki deniz üssü için yaptığı hesaplamaya göre ise yeniden inşa maliyetinin yaklaşık 400 milyon dolara ulaşabileceği belirtildi.

Pentagon'un sakladığı saldırılar ortaya çıktı! İran savaşı sonrası Washington üslerini nereye taşıyacak? 12

KOMUTA MERKEZİ, HABERLEŞME SİSTEMİ VE İHA BİRİMİ HEDEFTEYDİ

Gazetenin analizine göre saldırılarda yalnızca idari binalar değil, ABD'nin bölgedeki askeri operasyonları açısından kritik öneme sahip tesisler de zarar gördü.

Hasar gören noktalar arasında Beşinci Filo Karargâhı, Deniz Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkezi, acil durum yönetim deposu, içme suyu altyapısı, yemekhane, yüzlerce askerin kaldığı koğuşlar ve ABD Donanması'nın yapay zekâ ile insansız sistemler geliştiren Task Force 59 biriminin faaliyet gösterdiği depo kompleksi yer aldı.

Pentagon'un sakladığı saldırılar ortaya çıktı! İran savaşı sonrası Washington üslerini nereye taşıyacak? 13

WSJ ayrıca İran saldırılarının ilk saatlerinde iki adet AN/GSC-52B uydu haberleşme terminali ile haberleşme yönetim tesisinin de imha edildiğini yazdı.

Uzmanlara göre gerçek maliyet yalnızca yıkılan binalarla sınırlı değil. Tesislerde bulunan yüksek teknolojili haberleşme sistemleri ve askeri ekipmanların kaybı, toplam zararı çok daha yukarı taşıyabilir.

Pentagon'un sakladığı saldırılar ortaya çıktı! İran savaşı sonrası Washington üslerini nereye taşıyacak? 14

"ÜS ONLARCA YIL ÖNCE İNŞA EDİLDİ, SAVAŞ ZAYIFLIKLARI ORTAYA ÇIKARDI"

Haberde görüşlerine yer verilen emekli ABD'li komutanlar, Bahreyn üssünün İran'ın bugün ulaştığı hassas füze ve İHA kapasitesinin bulunmadığı dönemde inşa edildiğine dikkat çekti.

Pentagon'un sakladığı saldırılar ortaya çıktı! İran savaşı sonrası Washington üslerini nereye taşıyacak? 15

Emekli Koramiral John Miller, "Bugün yeniden inşa edecek olsak bazı şeyleri kesinlikle farklı yapardık." değerlendirmesinde bulunurken, Donanmanın Geleceği Ulusal Komisyonu Eş Başkanı Mackenzie Eaglen ise saldırıların üssün zafiyetlerini açık biçimde ortaya koyduğunu söyledi.

Pentagon'un sakladığı saldırılar ortaya çıktı! İran savaşı sonrası Washington üslerini nereye taşıyacak? 16

ABD Hava Kuvvetleri eski Bakan Yardımcısı Ravi Chaudhary de İran'ın son on yılda menzil ve hassasiyet açısından önemli ilerleme kaydeden füze teknolojisinin Amerikan üsleri açısından yeni bir güvenlik denklemi oluşturduğunu ifade etti.

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