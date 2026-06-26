Pentagon'un sakladığı saldırılar ortaya çıktı! İran savaşı sonrası Washington üslerini nereye taşıyacak?

Wall Street Journal'ın ulaştığı uydu görüntüleri, ABD'nin kamuoyuna yansıttığından çok daha büyük bir hasarı gözler önüne serdi. Bahreyn'deki ABD deniz üssünde komuta merkezinden uydu haberleşme sistemlerine kadar kritik tesislerin vurulduği öne sürülürken, Washington'un Orta Doğu'daki askeri konuşlanmasını yeniden şekillendirmeyi değerlendirdiği bildirildi.

ABD ile İran arasında haftalar süren çatışmalar sona ermiş olsa da savaşın perde arkasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Amerikan gazetesi The Wall Street Journal (WSJ), uydu görüntüleri, açık kaynak analizleri ve görevdeki ile emekli ABD'li askeri yetkililerle yaptığı görüşmelere dayandırdığı kapsamlı haberinde, İran'ın Bahreyn'deki ABD Deniz Destek Üssü'ne (Naval Support Activity Bahrain) yönelik saldırılarının Pentagon'un açıkladığından çok daha büyük hasara yol açtığını yazdı. PENTAGON'UN İRAN SAVAŞINDA GİZLEDİĞİ YIKIM ORTAYA ÇIKTI!

Gazetenin analizine göre İran'ın şubat sonundan haziran ayına kadar düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında, ABD'nin Orta Doğu'daki en kritik deniz üssünde komuta merkezleri, haberleşme altyapısı ve çok sayıda askeri tesis doğrudan hedef alındı.

WSJ: PENTAGON KAMUOYUNA AÇIKLAMADIĞI HASARLA KARŞI KARŞIYA KALDI WSJ'nin ulaştığı uydu görüntülerine göre saldırılarda yalnızca birkaç bina değil, üssün operasyonel omurgasını oluşturan birçok kritik tesis zarar gördü. Gazetenin analizinde, ABD Donanması Beşinci Filosu'nun karargâhının kullanılamaz hale geldiği, en az 12 binanın hasar aldığı ve iki uydu haberleşme terminalinin tamamen imha edildiği öne sürüldü.

ABD Savunma Bakanlığı ise saldırılarda üste görev yapan personel arasında can kaybı yaşanmadığını, operasyon kabiliyetinin büyük ölçüde korunduğunu savundu. Pentagon, personelin önemli bölümünün önceden tahliye edildiğini açıklarken, Bahreyn'de sınırlı sayıda askeri personelin görev yapmayı sürdürdüğünü bildirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da savaş boyunca önceliklerinin personelin güvenliği olduğunu belirterek, İran'ın binlerce füze ve İHA saldırısına rağmen ABD açısından sınırlı can kaybı yaşandığını açıkladı.