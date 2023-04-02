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Pentagon'dan dikkat çeken F-35 itirafı: Sadece yarısı çalışır durumda...
Türkiye'ye S-400 Hava Savunma Sistemi aldığı gerekçesi ile ambargo ve CAATSA yaptırımları uygulayan bu çerçevede F-35'lerin satışını durduran ABD'de kriz bitmiyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, yeni nesil savaş uçağı filosunun sadece üçte birinin savaşa hazır durumda olduğunu açıkladı.
Giriş Tarihi: 02.04.2023 13:08Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 13:08