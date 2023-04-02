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Pentagon'dan dikkat çeken F-35 itirafı: Sadece yarısı çalışır durumda...

Türkiye'ye S-400 Hava Savunma Sistemi aldığı gerekçesi ile ambargo ve CAATSA yaptırımları uygulayan bu çerçevede F-35'lerin satışını durduran ABD'de kriz bitmiyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, yeni nesil savaş uçağı filosunun sadece üçte birinin savaşa hazır durumda olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 02.04.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 13:08
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Pentagon’dan dikkat çeken F-35 itirafı: Sadece yarısı çalışır durumda...

F-35 projesi yine bir kriz ile dünyanın gündeminde... Program yöneticisi Hava Kuvvetleri Korgeneral Michael Schmidt'e göre, Şubat ayı itibarıyla ABD'nin 540'tan fazla F-35 filosundaki göreve uygun jetlerin aylık ortalama oranı %53,1... Bu, savaş, güç gösterisi uçuşları, eğitim ve test gibi gerekli görevlerin yalnızca bir kısmının gerçekleştirilebileceğini gösteriyor.

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Pentagon’dan dikkat çeken F-35 itirafı: Sadece yarısı çalışır durumda...

Schmidt, Temsilciler Meclisi için hazırladığı raporunda durumun vahametini gözler önüne serdi.

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Pentagon’dan dikkat çeken F-35 itirafı: Sadece yarısı çalışır durumda...

F-35'lerin tüm görevleri yerine getirebilme oranının yüzde 30'dan az olduğu ifade edildi.

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Pentagon’dan dikkat çeken F-35 itirafı: Sadece yarısı çalışır durumda...

"Bu kabul edilemez ve hazırlığı en üst düzeye çıkarmak benim önceliğimdir" diyen Schmidt, hedefinin önümüzdeki 12 ayda hazırlık oranlarını en az %10 artırmak olduğunu söyledi.

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Pentagon’dan dikkat çeken F-35 itirafı: Sadece yarısı çalışır durumda...

Öte yandan hazırılık sorunları da hala devam ediyor.