Pentagon’dan dikkat çeken F-35 itirafı: Sadece yarısı çalışır durumda...

F-35 projesi yine bir kriz ile dünyanın gündeminde... Program yöneticisi Hava Kuvvetleri Korgeneral Michael Schmidt'e göre, Şubat ayı itibarıyla ABD'nin 540'tan fazla F-35 filosundaki göreve uygun jetlerin aylık ortalama oranı %53,1... Bu, savaş, güç gösterisi uçuşları, eğitim ve test gibi gerekli görevlerin yalnızca bir kısmının gerçekleştirilebileceğini gösteriyor.