Pentagon'da kırmızı alarm! İran savaşı ABD'ye pahalıya patlıyor
ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan ve "Efsanevi Öfke Operasyonu" adı verilen geniş çaplı askeri operasyon, Washington için hem ekonomik hem de stratejik açıdan ağır sonuçlar doğurabilecek bir sürece dönüştü.
Katar merkezli Al Jazeera'nın kapsamlı analizine göre savaşın toplam maliyetini hesaplamak zor olsa da, ABD açısından en büyük risk finansal yükten ziyade kritik silah ve önleyici füze stoklarının hızla erimesi olabilir.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada operasyonların haftalarca sürebileceğini belirtirken, Pentagon ve Washington'daki bazı çevrelerde savaşın kontrolden çıkabileceğine dair endişelerin arttığı bildiriliyor.
"EFSANEVİ ÖFKE OPERASYONU" NASIL BAŞLADI?
Trump, 28 Şubat'ta yayımladığı video mesajında ABD'nin İran içinde "büyük bir muharebe operasyonuna" katıldığını doğruladı. Pentagon, operasyonun adını "Efsanevi Öfke Operasyonu" olarak açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) verilerine göre:
- İran içinde bin 250'den fazla hedef vuruldu
- 11 İran gemisi imha edildi
- Nükleer tesisler ve savunma altyapısı hedef alındı
- İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ilk dalga saldırılarda öldürüldü
İran Kızılayı ise ülke genelinde 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Trump operasyonun amacını "İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek" olarak açıklarken, "Füze sanayisini tamamen ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.