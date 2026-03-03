Pentagon'da kırmızı alarm! İran savaşı ABD'ye pahalıya patlıyor

İLK 24 SAATTE 779 MİLYON DOLAR

Al Jazeera'nın aktardığı tahminlere göre operasyonun yalnızca ilk 24 saatlik maliyeti yaklaşık 779 milyon dolar olabilir. Saldırı öncesi askeri yığınaklanma ve bölgeye yapılan sevkiyatın maliyeti ise 630 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

New American Security Center'a göre bir uçak gemisi taarruz grubunun günlük işletme maliyeti yaklaşık 6,5 milyon dolar.