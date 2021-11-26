26 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Patlama sonrası korkunç bir olay daha yaşandı! Ülke alarma geçti

Patlama sonrası korkunç bir olay daha yaşandı! Ülke alarma geçti

Dünya Rusya'da meydana gelen patlamayı konuşuyor. Madende meydana gelen patlama sonrası korkunç bir olay daha yaşandı. Rusya lideri Putin'in acil talimat verdiği kazayla ilgili, sağ kurtulan madenciler yaşadıkları dehşeti anlattı. Ülke, onlarca kişinin öldüğü, bir kısmının da uzuvlarını kaybettiği olayın acısıyla sarsılıyor.

Giriş Tarihi: 26.11.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 10:00
  • 1
  • 23
Patlama sonrası korkunç bir olay daha yaşandı! Ülke alarma geçti
Rusya'nın doğusunda bu sabah bir madende meydana gelen büyük patlamanın ardından yeraltında mahsur kalan düzinelerce madenciyi kurtarmak için Rus yetkililerin düzenlediği arama kurtarma operasyonunda vahim bir olay daha yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
Patlama sonrası korkunç bir olay daha yaşandı! Ülke alarma geçti
Kurtarma görevi, yüksek metan gazı seviyelerinin başka bir patlamayı tetikleyebileceği korkusu nedeniyle Perşembe öğleden sonra durduruldu. Bölge valisi Sergei Tsivilev, patlama olasılığının 'çok yüksek' olduğunu belirterek şunları söyledi: "Gaz yoğunluğu azalana kadar arama ve kurtarma operasyonunu askıya almaya karar verdik.
  • 3
  • 23
Patlama sonrası korkunç bir olay daha yaşandı! Ülke alarma geçti

İKİNCİ BİR PATLAMA GERÇEKLEŞTİ
Şu an için yoğun bir duman yok, bu yüzden yangın çıkmayacağını umuyoruz. İnsanlarla iletişim hattımız yok, yeraltı iletişim sistemi çalışmıyor." İlk patlamadan yaklaşık 12 saat sonra, kömür madeninde ikinci bir patlama olduğuna dair yerel basında haberler çıkmaya başladı.

  • 4
  • 23
Patlama sonrası korkunç bir olay daha yaşandı! Ülke alarma geçti
Başsavcı Yardımcısı Dmitry Demeshin gazetecilere verdiği demeçte, yangının büyük olasılıkla bir kıvılcımın neden olduğu metan patlamasından kaynaklandığını ve Rusya Soruşturma Komitesinin, ölümlere yol açan güvenlik kurallarının ihlali nedeniyle yangınla ilgili ceza soruşturması başlattığını söyledi.
  • 5
  • 23
Patlama sonrası korkunç bir olay daha yaşandı! Ülke alarma geçti
Komite, soruşturma sonucunda maden müdürü ve iki üst düzey yöneticinin gözaltına alındığını belirtti. Moskova'nın yaklaşık 3 bin 500 kilometre doğusunda bulunan kömür üreten Kemerovo bölgesi, yıllardır ölümcül maden kazalarına maruz kalıyor, ancak bugünkü kaza bölgeyi üç günlük yas ilan etmeye sevk etti.