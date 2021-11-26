Patlama sonrası korkunç bir olay daha yaşandı! Ülke alarma geçti

Dünya Rusya'da meydana gelen patlamayı konuşuyor. Madende meydana gelen patlama sonrası korkunç bir olay daha yaşandı. Rusya lideri Putin'in acil talimat verdiği kazayla ilgili, sağ kurtulan madenciler yaşadıkları dehşeti anlattı. Ülke, onlarca kişinin öldüğü, bir kısmının da uzuvlarını kaybettiği olayın acısıyla sarsılıyor.