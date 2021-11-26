26 Kasım 2021, Cuma
Patlama sonrası korkunç bir olay daha yaşandı! Ülke alarma geçti
Dünya Rusya'da meydana gelen patlamayı konuşuyor. Madende meydana gelen patlama sonrası korkunç bir olay daha yaşandı. Rusya lideri Putin'in acil talimat verdiği kazayla ilgili, sağ kurtulan madenciler yaşadıkları dehşeti anlattı. Ülke, onlarca kişinin öldüğü, bir kısmının da uzuvlarını kaybettiği olayın acısıyla sarsılıyor.
Giriş Tarihi: 26.11.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 10:00
- 1
- 23
- 2
- 23
- 3
- 23
- 4
- 23
- 5
- 23