Paraşütçü kadına havada uçak çarptı! Korku dolu anlar kamerada

İngiliz basınından The Sun'ın servis ettiği görüntülerde, bir gezi uçağının havada bir paraşütçüye çarpmasıyla yaşanan ölüm kalım savaşı saniye saniye kameralara yansıdı. Parçalanan paraşütle metrelerce yüksekte kontrolsüz şekilde savrulan 44 yaşındaki Sabrina'nın son anda yedek paraşütünü açarak hayatta kalması "mucize kurtuluş" olarak yorumlandı.

İngiliz gazetesi The Sun'ın yayımladığı görüntülerde, Avusturya'daki Schmittenhöhe Dağı üzerinde uçuş yapan Sabrina'nın bir anda ölümle burun buruna geldiği görüldü. Bir gezi uçağı, genç kadının paraşütünün tam ortasından geçti.

Uçağın kanadı paraşütü adeta ikiye bölerken Sabrina'nın çığlıkları kameralara yansıdı. Havada tutunmasını sağlayan paraşüt saniyeler içinde parçalandı ve genç kadın gökyüzünde kontrolsüz şekilde dönmeye başladı.

Görüntülerde uçağın Sabrina'nın başının yalnızca birkaç metre üzerinden geçtiği dikkat çekti. Uzmanlar, uçağın birkaç santimetre daha aşağıdan geçmesi halinde olayın ölümcül sonuçlanabileceğini değerlendiriyor.

HAVADA MUCİZE KURTULUŞ

Kaza sonrası yaşananlar ise adeta aksiyon filmlerini aratmadı.

Parçalanan paraşüt iplerine dolanan Sabrina, hızla yere doğru düşmeye başlarken bir yandan da acil durum paraşütünü açmaya çalıştı. Panik anlarında soğukkanlılığını koruyan deneyimli paraşütçü, kendisini saran ipleri çözmeyi başardı ve yere çakılmasına saniyeler kala yedek paraşütünü açtı.

Sert şekilde yere inmesine rağmen hayatta kalan Sabrina'nın yalnızca morluklar ve hafif darbelerle kazayı atlattığı açıklandı.

Kazanın ardından polis helikopteriyle bölgeden alınan Sabrina, Zell am See Havalimanı'na götürüldü. Çarpışmaya karışan küçük gezi uçağının da güvenli şekilde iniş yaptığı bildirildi.

"HÂLÂ HAYATTA OLDUĞUMA İNANAMIYORUM"

Sabrina, kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı şoku gizleyemedi.

44 yaşındaki paraşütçü, "Şu anda burada oturup bunları yazdığıma hâlâ inanamıyorum. Birkaç kötü morluk dışında bana hiçbir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen görüntüler sonrası kullanıcılar olayı "gökyüzündeki kabus", "ölümle dans" ve "mucize kurtuluş" yorumlarıyla paylaştı.

PİLOT: "KAÇINMAM MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Yetkililerin verdiği bilgilere göre kazaya karışan uçağı 28 yaşındaki bir pilot kullanıyordu.

Avusturya polisi, çarpışmanın Alp Dağları üzerindeki turistik uçuş sırasında meydana geldiğini açıkladı. Pilotun ise paraşütçüyü fark ettiğinde artık kaçınmasının mümkün olmadığını söylediği aktarıldı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, hava sahasında yamaç paraşütleri ile küçük hava araçlarının aynı bölgelerde uçmasının oluşturduğu risk yeniden tartışma konusu oldu.

ALP DAĞLARI'NDA DAHA ÖNCE DE FACİALAR YAŞANDI

Bu olay, Avusturya semalarında yaşanan ilk tehlikeli hava çarpışması değil.

2007 yılında Zell am See bölgesinde bir helikopter ile hafif hava aracının havada çarpışması sonucu iki araç da düşmüş, kazada çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma raporlarında, pilotların birbirlerini zamanında fark edememesinin kazaya yol açtığı belirtilmişti.

Uzmanlar, dağlık bölgelerde uçuş yapan pilotların hem arazi şartları hem de sınırlı görüş nedeniyle ciddi risk altında olduğuna dikkat çekiyor.

İSPANYA'DAKİ FACİA YENİDEN GÜNDEMDE

Sabrina'nın ölümden döndüğü olay, birkaç ay önce İspanya'da yaşanan trajik yamaç paraşütü kazasını da yeniden gündeme taşıdı.

Turist Cristina Colturi, Tenerife'de sertifikalı eğitmeniyle birlikte yaptığı yamaç paraşütü uçuşunda kayalık bölgeye düşmüş, ağır yaralanan genç kadın kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Avrupa'da ekstrem spor güvenliği yeniden tartışılmaya başlanmıştı.

"KORKUSUZ FELIX" DE GÖKYÜZÜNDE CAN VERMİŞTİ

Öte yandan ekstrem spor dünyası geçtiğimiz yıl da büyük bir şok yaşamıştı.

"Fearless Felix" olarak bilinen dünyaca ünlü Avusturyalı sporcu Felix Baumgartner, İtalya'da yaptığı motorlu yamaç paraşütü uçuşu sırasında yaşamını yitirmişti. Uzay sınırından yaptığı tarihi atlayışla dünya çapında ün kazanan Baumgartner'ın havadayken kontrolü kaybettiği açıklanmıştı.

Uzmanlara göre son yıllarda artan ekstrem hava sporları, beraberinde ciddi güvenlik tartışmalarını da getiriyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sabrina'nın kamerasına yansıyan görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Özellikle uçağın paraşütü biçtiği anların ardından yaşanan kontrolsüz düşüş, izleyenleri dehşete düşürdü.

Birçok kullanıcı görüntüler için "Bu gerçek olamaz", "Final Destination filmi gibi" ve "İkinci kez doğmuş" yorumlarında bulundu

