Paraşütçü kadına havada uçak çarptı! Korku dolu anlar kamerada

"HÂLÂ HAYATTA OLDUĞUMA İNANAMIYORUM" Sabrina, kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı şoku gizleyemedi. 44 yaşındaki paraşütçü, "Şu anda burada oturup bunları yazdığıma hâlâ inanamıyorum. Birkaç kötü morluk dışında bana hiçbir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen görüntüler sonrası kullanıcılar olayı "gökyüzündeki kabus", "ölümle dans" ve "mucize kurtuluş" yorumlarıyla paylaştı.

PİLOT: "KAÇINMAM MÜMKÜN DEĞİLDİ" Yetkililerin verdiği bilgilere göre kazaya karışan uçağı 28 yaşındaki bir pilot kullanıyordu. Avusturya polisi, çarpışmanın Alp Dağları üzerindeki turistik uçuş sırasında meydana geldiğini açıkladı. Pilotun ise paraşütçüyü fark ettiğinde artık kaçınmasının mümkün olmadığını söylediği aktarıldı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, hava sahasında yamaç paraşütleri ile küçük hava araçlarının aynı bölgelerde uçmasının oluşturduğu risk yeniden tartışma konusu oldu.