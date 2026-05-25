Paraşütçü kadına havada uçak çarptı! Korku dolu anlar kamerada
İngiliz basınından The Sun'ın servis ettiği görüntülerde, bir gezi uçağının havada bir paraşütçüye çarpmasıyla yaşanan ölüm kalım savaşı saniye saniye kameralara yansıdı. Parçalanan paraşütle metrelerce yüksekte kontrolsüz şekilde savrulan 44 yaşındaki Sabrina'nın son anda yedek paraşütünü açarak hayatta kalması "mucize kurtuluş" olarak yorumlandı.
İngiliz gazetesi The Sun'ın yayımladığı görüntülerde, Avusturya'daki Schmittenhöhe Dağı üzerinde uçuş yapan Sabrina'nın bir anda ölümle burun buruna geldiği görüldü. Bir gezi uçağı, genç kadının paraşütünün tam ortasından geçti.
Uçağın kanadı paraşütü adeta ikiye bölerken Sabrina'nın çığlıkları kameralara yansıdı. Havada tutunmasını sağlayan paraşüt saniyeler içinde parçalandı ve genç kadın gökyüzünde kontrolsüz şekilde dönmeye başladı.
Görüntülerde uçağın Sabrina'nın başının yalnızca birkaç metre üzerinden geçtiği dikkat çekti. Uzmanlar, uçağın birkaç santimetre daha aşağıdan geçmesi halinde olayın ölümcül sonuçlanabileceğini değerlendiriyor.
HAVADA MUCİZE KURTULUŞ
Kaza sonrası yaşananlar ise adeta aksiyon filmlerini aratmadı.
Parçalanan paraşüt iplerine dolanan Sabrina, hızla yere doğru düşmeye başlarken bir yandan da acil durum paraşütünü açmaya çalıştı. Panik anlarında soğukkanlılığını koruyan deneyimli paraşütçü, kendisini saran ipleri çözmeyi başardı ve yere çakılmasına saniyeler kala yedek paraşütünü açtı.
Sert şekilde yere inmesine rağmen hayatta kalan Sabrina'nın yalnızca morluklar ve hafif darbelerle kazayı atlattığı açıklandı.
Kazanın ardından polis helikopteriyle bölgeden alınan Sabrina, Zell am See Havalimanı'na götürüldü. Çarpışmaya karışan küçük gezi uçağının da güvenli şekilde iniş yaptığı bildirildi.