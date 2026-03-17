Pakistan Afganistan'da hastane vurdu! En az 400 ölü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bir Afgan yetkili, Pakistan'ın pazartesi günü Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezine düzenlediği hava saldırısında en az 400 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afgan hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fitrat, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan ordusunun akşam saat 21.00 sularında (16.30 GMT) uyuşturucu bağımlılığı tedavisine yönelik 2.000 yatak kapasiteli Omid Bağımlılık Tedavi Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Fitrat, saldırı sonucu hastanenin büyük bölümlerinin yıkıldığını ve "yüksek sayıda can kaybı konusunda ciddi endişeler bulunduğunu" ifade etti.

Yaklaşık 250 kişinin de yaralandığı bildirildi. Arama-kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

PAKİSTAN'DAN SAVUNMA: HASSAS OPERASYON

Pakistan Enformasyon Bakanlığı ise Kabil'in suçlamalarını reddederek, İslamabad'ın "Kabil ve Nangarhar'da (vilayet) masum Pakistanlı sivillere karşı kullanılan Afgan Talibanı ve Fitna el-Havaric'e ait askeri tesisler ile teknik ekipman ve mühimmat depolarını hassas şekilde hedef aldığını" savundu.

Açıklamada ayrıca, "Saldırı sonrası depolanan mühimmatın patlaması, ortaya atılan asılsız iddiaları tamamen çürütmektedir" ifadelerine yer verildi.

"AYKIRI EYLEM İNSANLIĞA KARŞI SUÇ"

Afgan hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid ise saldırıyı "tüm kabul edilmiş ilkelere aykırı bir eylem ve insanlığa karşı suç" olarak nitelendirerek kınadı.

"GERİ DÖNÜŞ YOLU YOK"

Afganistan ile Pakistan arasında uzun süredir devam eden sınır ötesi çatışmalar, geçen yıl ekim ayında tırmanarak onlarca kişinin ölümüne yol açmıştı.

Bir süre durulsa da çatışmalar geçen ay yeniden başladı ve Pakistan bu durumu "açık savaş" olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler'in Afganistan misyonu cuma günü yaptığı açıklamada, 26 Şubat'tan bu yana artan çatışmalarda en az 75 sivilin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Pakistan ayrıca pazartesi günü doğudaki sınır vilayeti Nangarhar'da da hedefler vurduğunu ve bu bölgenin "masum Pakistanlı sivillere karşı kullanıldığını" öne sürdü.

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, "Pakistan'ın hedefleme süreci hassas ve dikkatli yürütülmektedir; sivil kayıpların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır" açıklamasında bulundu.

Uyuşturucu tedavi merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 31 yaşındaki Omid Stanikzai, AFP'ye şunları söyledi:

"Devriye gezen savaş uçağının sesini duydum. Etrafımızda askeri birlikler vardı. Bu birlikler uçağa ateş açınca, uçak bombaları bıraktı ve yangın çıktı."

Stanikzai, ölen ve yaralananların tamamının sivil olduğunu da sözlerine ekledi.

DİPLOMATİK ÇABALAR YETERSİZ KALIYOR

Çin, pazartesi günü özel temsilcisinin iki taraf arasında bir hafta boyunca arabuluculuk yaptığını ve acil ateşkes çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Ancak Atlantic Council düşünce kuruluşundan Güney Asya uzmanı Michael Kugelman, AFP'ye yaptığı değerlendirmede çatışmaların yakın zamanda sona ereceğine dair bir işaret olmadığını söyledi:

"Afganistan-Pakistan görüşmelerinde daha önce arabuluculuk yapan Körfez ülkeleri şu anda kendi savaşlarıyla meşgul. Çin dahil diğer arabulucuların çabaları da sınırlı başarı sağladı."

Kugelman, Pakistan'ın Afganistan'daki hedefleri vurmaya kararlı göründüğünü, Taliban'ın ise sınır karakollarına saldırılar ve insansız hava araçları dahil asimetrik yöntemlerle karşılık vermeye hazır olduğunu ifade etti:

"Geri dönüş yolu görünmüyor."

Sınır ötesi ticaret neredeyse tamamen durma noktasına gelirken, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre çatışmalar nedeniyle yaklaşık 115 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Dünya Gıda Programı (WFP) ise pazar günü yaptığı açıklamada, 20 binden fazla yerinden edilmiş Afgan aileye "hayat kurtarıcı gıda yardımı" ulaştırmaya başladığını duyurdu ve "daha fazla istikrarsızlığın milyonları açlığa sürükleyebileceği" uyarısında bulundu.

İşte Pakistan'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'deki hastaneye yönelik saldırısından çarpıcı kareler...

