Pakistan Afganistan'da hastane vurdu! En az 400 ölü

Uyuşturucu tedavi merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 31 yaşındaki Omid Stanikzai, AFP'ye şunları söyledi: "Devriye gezen savaş uçağının sesini duydum. Etrafımızda askeri birlikler vardı. Bu birlikler uçağa ateş açınca, uçak bombaları bıraktı ve yangın çıktı." Stanikzai, ölen ve yaralananların tamamının sivil olduğunu da sözlerine ekledi.

DİPLOMATİK ÇABALAR YETERSİZ KALIYOR Çin, pazartesi günü özel temsilcisinin iki taraf arasında bir hafta boyunca arabuluculuk yaptığını ve acil ateşkes çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Ancak Atlantic Council düşünce kuruluşundan Güney Asya uzmanı Michael Kugelman, AFP'ye yaptığı değerlendirmede çatışmaların yakın zamanda sona ereceğine dair bir işaret olmadığını söyledi: "Afganistan-Pakistan görüşmelerinde daha önce arabuluculuk yapan Körfez ülkeleri şu anda kendi savaşlarıyla meşgul. Çin dahil diğer arabulucuların çabaları da sınırlı başarı sağladı."

Kugelman, Pakistan'ın Afganistan'daki hedefleri vurmaya kararlı göründüğünü, Taliban'ın ise sınır karakollarına saldırılar ve insansız hava araçları dahil asimetrik yöntemlerle karşılık vermeye hazır olduğunu ifade etti: "Geri dönüş yolu görünmüyor."