Pakistan Afganistan'da hastane vurdu! En az 400 ölü
Bir Afgan yetkili, Pakistan'ın pazartesi günü Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezine düzenlediği hava saldırısında en az 400 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Afgan hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fitrat, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan ordusunun akşam saat 21.00 sularında (16.30 GMT) uyuşturucu bağımlılığı tedavisine yönelik 2.000 yatak kapasiteli Omid Bağımlılık Tedavi Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
Fitrat, saldırı sonucu hastanenin büyük bölümlerinin yıkıldığını ve "yüksek sayıda can kaybı konusunda ciddi endişeler bulunduğunu" ifade etti.
Yaklaşık 250 kişinin de yaralandığı bildirildi. Arama-kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
PAKİSTAN'DAN SAVUNMA: HASSAS OPERASYON
Pakistan Enformasyon Bakanlığı ise Kabil'in suçlamalarını reddederek, İslamabad'ın "Kabil ve Nangarhar'da (vilayet) masum Pakistanlı sivillere karşı kullanılan Afgan Talibanı ve Fitna el-Havaric'e ait askeri tesisler ile teknik ekipman ve mühimmat depolarını hassas şekilde hedef aldığını" savundu.
Açıklamada ayrıca, "Saldırı sonrası depolanan mühimmatın patlaması, ortaya atılan asılsız iddiaları tamamen çürütmektedir" ifadelerine yer verildi.