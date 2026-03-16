Oscar'da Filistin rüzgarı! İşte Epstein ve Trump'tan Putin'e geceye damga vuran anlar

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törende birçok sanatçı sahneden Gazze'deki soykırım, küresel çatışmalar ve siyasi krizler hakkında dikkat çekici mesajlar verdi.

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise İspanyol oyuncu Javier Bardem'in sahnede "No to war – Free Palestine" diyerek yaptığı Filistin çağrısı oldu.

OSCAR SAHNESİNDE FİLİSTİN MESAJI

En iyi uluslararası film ödülünü sunmak için sahneye çıkan Bardem, konuşmasına doğrudan siyasi bir mesajla başladı.

"Savaşa hayır ve Filistin'e özgürlük."

Salondan alkış alan bu sözler, Oscar gecesinin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Bardem ayrıca üzerinde İspanyolca "No a la guerra" (Savaşa hayır) yazılı bir rozet ile Filistin'e destek mesajı içeren bir rozet taktı.

Törende yalnızca Bardem değil, birçok konuk da savaş karşıtı mesajlar taşıyan rozetlerle kırmızı halıda boy gösterdi.