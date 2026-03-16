Oscar'da Filistin rüzgarı! İşte Epstein ve Trump'tan Putin'e geceye damga vuran anlar

Hollywood'un en prestijli ödülleri olan Academy Awards bu yıl yalnızca sinema başarılarıyla değil, siyasi mesajlar, savaş karşıtı çağrılar ve protestolarla gündeme geldi.

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törende birçok sanatçı sahneden Gazze'deki soykırım, küresel çatışmalar ve siyasi krizler hakkında dikkat çekici mesajlar verdi.

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise İspanyol oyuncu Javier Bardem'in sahnede "No to war – Free Palestine" diyerek yaptığı Filistin çağrısı oldu.

OSCAR SAHNESİNDE FİLİSTİN MESAJI

En iyi uluslararası film ödülünü sunmak için sahneye çıkan Bardem, konuşmasına doğrudan siyasi bir mesajla başladı.

"Savaşa hayır ve Filistin'e özgürlük."

Salondan alkış alan bu sözler, Oscar gecesinin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Bardem ayrıca üzerinde İspanyolca "No a la guerra" (Savaşa hayır) yazılı bir rozet ile Filistin'e destek mesajı içeren bir rozet taktı.

Törende yalnızca Bardem değil, birçok konuk da savaş karşıtı mesajlar taşıyan rozetlerle kırmızı halıda boy gösterdi.

Bazı rozetlerde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu'na tepki gösteren "ICE OUT" mesajı yer alırken, bazı konuklar Gazze ve İran'daki savaşların sona ermesi çağrısı yaptı.

İsrail tarafından 2023'te başlayan ve hala süren Gazze soykırımında on binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesi dünya çapında protestolara yol açmıştı.

RUSYA VE UKRAYNA SAVAŞI DA GÜNDEMDEYDİ

Oscar gecesinde sahneden verilen siyasi mesajlar yalnızca Gazze ile sınırlı kalmadı.

Rusya-Ukrayna savaşını konu alan Mr Nobody Against Putin adlı yapım En İyi Belgesel Film Oscar'ını kazandı.

Filmin yönetmeni David Borenstein, konuşmasında dünyaya şu çağrıyı yaptı:

"Bir hükümet insanlarınızı sokaklarda öldürdüğünde ve siz sessiz kaldığınızda ülkenizi kaybedersiniz."

Borenstein, toplumların küçük sessiz kabullenişlerle özgürlüklerini kaybedebileceğini söyledi.

TRUMP VE EPSTEIN GÖNDERMELERİ

Oscar gecesinin sunuculuğunu yapan ünlü komedyen Conan O'Brien, açılış monoloğunda hem Hollywood'u hem de siyaseti hedef alan espriler yaptı.

O'Brien, ABD Başkanı Donald Trump hakkında da göndermede bulundu.

Trump'ın eşi Melania Trump hakkında çekilen belgeselin aday olmamasına gönderme yapan sunucu, "Herhalde buna kızacaktır" diyerek salonda kahkaha yarattı.

Gecede ayrıca Jeffrey Epstein skandalına da ince bir gönderme yapıldı.

O'Brien, Britanyalı oyuncuların aday olmamasıyla ilgili yaptığı espride şu ifadeleri kullandı:

"Bir İngiliz sözcü 'En azından biz pedofilleri tutukluyoruz' dedi."

OSCAR'IN BÜYÜK KAZANANI: "ONE BATTLE AFTER ANOTHER"

Ödül sezonunun favorilerinden olan One Battle After Another, gecenin en büyük ödülü olan En İyi Film dahil altı Oscar kazanarak törene damga vurdu.

Filmin yönetmeni Paul Thomas Anderson, ödül konuşmasında filmi çocukları için yaptığını söyledi.

"Onlara bıraktığımız dünyadaki karmaşa için bir özür."

Anderson ayrıca yeni neslin dünyaya daha fazla sağduyu ve insanlık getireceğini umduğunu söyledi.

TARİHE GEÇEN İLKLER

Oscar gecesi birçok tarihi ilke de sahne oldu.

Görüntü yönetmeni Autumn Durald Arkapaw, En İyi Görüntü Yönetimi ödülünü kazanan ilk kadın ve ilk siyahi isim oldu.

K-pop türündeki Golden şarkısı ise En İyi Özgün Şarkı kategorisinde Oscar kazanan ilk K-pop parçası olarak tarihe geçti.

Norveç yapımı Sentimental Value ise En İyi Uluslararası Film ödülünü kazanan ilk Norveç filmi oldu.

OSCAR TARİHİNDE NADİR GÖRÜLEN AN

Törende ayrıca nadir görülen bir eşitlik yaşandı.

The Singers ve Two People Exchanging Saliva, En İyi Kısa Canlı Aksiyon Film kategorisinde aynı anda kazanan ilan edildi.

Oscar tarihinde bu durum yalnızca altı kez yaşandı.

KIRMIZI HALIDA HOLLYWOOD GÖVDE GÖSTERİSİ

Gecede birçok yıldız sahneye çıkarak yaklaşan projelerini de tanıttı.

Sigourney Weaver ve Pedro Pascal, yeni Star Wars filmi The Mandalorian & Grogu için sahnede kısa bir skeç yaptı.

Moda dünyasının güçlü ismi Anna Wintour ile Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway da sahnede buluşarak yakında çıkacak The Devil Wears Prada 2 için dikkat çeken bir tanıtım yaptı.

Marvel yıldızları Chris Evans ve Robert Downey Jr. ise yıl sonunda gösterime girecek Avengers: Doomsday öncesinde yeniden sahnede bir araya geldi.

HOLLYWOOD'UN EFSANELERİNE DUYGUSAL VEDA

Gecenin en duygusal bölümlerinden biri In Memoriam segmenti oldu.

Oyuncu Billy Crystal, yakın dostu yönetmen Rob Reiner için sahnede duygusal bir konuşma yaptı.

Efsane sanatçı Barbra Streisand, uzun yıllar birlikte çalıştığı Robert Redford için sahneye çıkarak The Way We Were şarkısından kısa bir bölüm seslendirdi.

GECENİN SON ESPRİSİ

Yayın sona erdikten sonra gösterilen özel bir parodi sahnesinde sunucu Conan O'Brien, One Battle After Another filminden esinlenen bir sahnede yer aldı.

Sahnede O'Brien, Akademi tarafından "ömür boyu Oscar sunucusu" ilan ediliyor ancak sahne beklenmedik şekilde trajikomik bir şekilde sona eriyordu.

