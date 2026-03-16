Oscar'da Filistin rüzgarı! İşte Epstein ve Trump'tan Putin'e geceye damga vuran anlar
Hollywood'un en prestijli ödülleri olan Academy Awards bu yıl yalnızca sinema başarılarıyla değil, siyasi mesajlar, savaş karşıtı çağrılar ve protestolarla gündeme geldi.
ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törende birçok sanatçı sahneden Gazze'deki soykırım, küresel çatışmalar ve siyasi krizler hakkında dikkat çekici mesajlar verdi.
Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise İspanyol oyuncu Javier Bardem'in sahnede "No to war – Free Palestine" diyerek yaptığı Filistin çağrısı oldu.
OSCAR SAHNESİNDE FİLİSTİN MESAJI
En iyi uluslararası film ödülünü sunmak için sahneye çıkan Bardem, konuşmasına doğrudan siyasi bir mesajla başladı.
"Savaşa hayır ve Filistin'e özgürlük."
Salondan alkış alan bu sözler, Oscar gecesinin en çok konuşulan anlarından biri oldu.
Bardem ayrıca üzerinde İspanyolca "No a la guerra" (Savaşa hayır) yazılı bir rozet ile Filistin'e destek mesajı içeren bir rozet taktı.
Törende yalnızca Bardem değil, birçok konuk da savaş karşıtı mesajlar taşıyan rozetlerle kırmızı halıda boy gösterdi.
Bazı rozetlerde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu'na tepki gösteren "ICE OUT" mesajı yer alırken, bazı konuklar Gazze ve İran'daki savaşların sona ermesi çağrısı yaptı.
İsrail tarafından 2023'te başlayan ve hala süren Gazze soykırımında on binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesi dünya çapında protestolara yol açmıştı.
RUSYA VE UKRAYNA SAVAŞI DA GÜNDEMDEYDİ
Oscar gecesinde sahneden verilen siyasi mesajlar yalnızca Gazze ile sınırlı kalmadı.
Rusya-Ukrayna savaşını konu alan Mr Nobody Against Putin adlı yapım En İyi Belgesel Film Oscar'ını kazandı.