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Ortaya çıkan belgeler şoke etti! Çin koronavirüsü dünyadan böyle gizlemiş

Koronavirüs salgınının yayıldığı Çin'in Wuhan kentinde, aynı günlerde bir başka sağlık krizinin daha yaşandığı ortaya çıktı. Kovid-19 testlerinin 23 günde sonuç vermesi dünyayı bir felakete sürükledi, Çin'den sızan belgeler şok etkisi yarattı.

Giriş Tarihi: 01.12.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 09:32
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Ortaya çıkan belgeler şoke etti! Çin koronavirüsü dünyadan böyle gizlemiş
Ortaya çıkan belgeler şoke etti! Çin koronavirüsü dünyadan böyle gizlemiş

31 Aralık 2019 tarihinde dünyaya resmen duyurulan haberin, kelimenin gerçek anlamıyla yüzyılın kabusuna dönüşebileceği o gün kimsenin aklına bile gelmemişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ortaya çıkan belgeler şoke etti! Çin koronavirüsü dünyadan böyle gizlemiş
Ortaya çıkan belgeler şoke etti! Çin koronavirüsü dünyadan böyle gizlemiş

Çin'in açıkladığı koronavirüs salgını dalga dalga tüm dünyaya yayıldı, aylar içinde merkez üssü Avrupa'dan Kuzey ve Güney Amerika'ya ulaştı, sonbaharla birlikte yeniden Avrupa'ya döndü.

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Ortaya çıkan belgeler şoke etti! Çin koronavirüsü dünyadan böyle gizlemiş
Ortaya çıkan belgeler şoke etti! Çin koronavirüsü dünyadan böyle gizlemiş

Son verilere göre 63 milyonu aşkın insana bulaşan ve 1 milyon 465 binden fazla can alan resmi adıyla Covid-19, ilk olarak Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan şehrinde görüldü.

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Ortaya çıkan belgeler şoke etti! Çin koronavirüsü dünyadan böyle gizlemiş
Ortaya çıkan belgeler şoke etti! Çin koronavirüsü dünyadan böyle gizlemiş

Amerikan CNN International, Çin'in koronavirüs salgınını dünyadan nasıl gizlediğini belgeleriyle ortaya koydu ve haberi 'Çin'in Covid kaosunun birinci perdesi' başlığıyla manşetten verdi.

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Ortaya çıkan belgeler şoke etti! Çin koronavirüsü dünyadan böyle gizlemiş
Ortaya çıkan belgeler şoke etti! Çin koronavirüsü dünyadan böyle gizlemiş

'Wuhan dosyaları' adıyla duyurulan haber, Çin lideri Xi Jinping'in 10 Şubat tarihinde başkent Pekin'de gerçekleşen, yani salgının merkez üssünden tam 1200 kilometre uzaklıktaki bir hastane ziyaretiyle başlıyor: