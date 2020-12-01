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Ortaya çıkan belgeler şoke etti! Çin koronavirüsü dünyadan böyle gizlemiş
Koronavirüs salgınının yayıldığı Çin'in Wuhan kentinde, aynı günlerde bir başka sağlık krizinin daha yaşandığı ortaya çıktı. Kovid-19 testlerinin 23 günde sonuç vermesi dünyayı bir felakete sürükledi, Çin'den sızan belgeler şok etkisi yarattı.
Giriş Tarihi: 01.12.2020 09:27Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 09:32
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Ortaya çıkan belgeler şoke etti! Çin koronavirüsü dünyadan böyle gizlemiş
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Ortaya çıkan belgeler şoke etti! Çin koronavirüsü dünyadan böyle gizlemiş
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Ortaya çıkan belgeler şoke etti! Çin koronavirüsü dünyadan böyle gizlemiş
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Ortaya çıkan belgeler şoke etti! Çin koronavirüsü dünyadan böyle gizlemiş
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Ortaya çıkan belgeler şoke etti! Çin koronavirüsü dünyadan böyle gizlemiş