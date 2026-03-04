CANLI YAYIN
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren telefon görüşmesi! Katil Netanyahu Trump'ı İran saldırısına böyle ikna etmiş

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD merkezli haber sitesi Axios'un özel haberine göre, Orta Doğu'yu yeni bir savaşın eşiğine sürükleyen süreç tek bir telefon görüşmesiyle hız kazandı. İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ı doğrudan arayarak İran'a yönelik suikast niteliğindeki saldırı için ikna ettiği ortaya çıktı.

Axios'un üç ayrı kaynağa dayandırdığı haberine göre; 23 Şubat'ta Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan yapılan kritik görüşmede Netanyahu, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve en üst düzey askeri–siyasi kadrosunun cumartesi sabahı Tahran'da tek bir noktada toplanacağını söyledi.

Netanyahu, bu toplantının "tek ve yıkıcı bir hava saldırısıyla" hedef alınabileceğini belirtti.

"KAÇIRILMAYACAK FIRSAT" DİYEREK SAVAŞI TETİKLEDİ

Habere göre Trump, İran'a saldırı fikrine zaten sıcak bakıyordu. Ancak zamanlama konusunda kararsızdı. Netanyahu'nun verdiği istihbarat bu tereddüdü ortadan kaldırdı.

Axios'un aktardığına göre CIA, Trump'ın talimatıyla İsrail istihbaratının sunduğu bilgileri doğruladı. Perşembe gününe gelindiğinde ABD istihbaratı, Hamaney ve kurmaylarının gerçekten aynı yerde olacağını teyit etti.

Cuma günü saat 15.38'de Trump son emri verdi.
On bir saat sonra Tahran bombalandı ve savaş başladı.

TRUMP "İSRAİL'İ BEN SAVAŞA SOKTUM" DEMİŞTİ… GERÇEK BAŞKA MI?

Trump daha sonra yaptığı açıklamalarda, "Belki de İsrail'i ben harekete geçirmiş olabilirim" ifadelerini kullandı. Ancak Axios'un ortaya koyduğu tablo farklı bir hikâyeye işaret ediyor.

Habere göre iki lider savaş öncesindeki iki ay içinde iki kez yüz yüze görüştü, 15 kez telefonla konuştu. Süreç aylar süren yoğun ikna çabalarıyla yürütüldü.

ABD ve İsrailli yetkililer, saldırının aslında bir hafta önce planlandığını; ancak hava koşulları ve operasyonel gerekçelerle ertelendiğini aktardı.

Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili, "Evin bir tarafı müzakere yürütürken diğer tarafı İsrail'le ortak askeri planlama yapıyordu. Başkan iki süreci de aynı anda değerlendiriyordu." dedi.

DİPLOMASİ MASASI MI, ASKERİ PLAN MI?

Haberde dikkat çeken bir başka ayrıntı da Cenevre görüşmeleri. Trump'ın temsilcileri Jared Kushner ve Steve Witkoff'un İranlı yetkililerle yaptığı temasların sonuçsuz kaldığı bildirildi.

Bir ABD'li yetkiliye göre Trump'a şu mesaj iletildi:

"Diplomasiyi seçerseniz anlaşma için mücadele ederiz. Ama bu kişiler, sizin kabul edeceğiniz bir anlaşmaya hazır değil."

Bu mesajın ardından Trump'ın "istihbarat sağlam, diplomasi tükenmiş" kanaatine vardığı ve saldırı kararını netleştirdiği ifade ediliyor.

HIZLANDIRILAN TAKVİM, HAZIRLIKSIZ YAKALANAN WASHINGTON

Axios'un haberine göre ilk plan mart sonu ya da nisan başında saldırı düzenlemekti. Böylece kamuoyu desteği oluşturulacaktı. Ancak Netanyahu'nun süreci hızlandırdığı iddia edildi.

Bir ABD'li yetkili, Netanyahu'nun İran'daki muhalif isimlerin rejim tarafından öldürülebileceği uyarısını gündeme getirerek zaman baskısı oluşturduğunu öne sürdü.

Takvimin öne çekilmesi Washington'u hazırlıksız yakaladı. Beyaz Saray, savaşı önceden kamuoyuna anlatmak yerine, bombalar düştükten sonra operasyonu savunmak zorunda kaldı.

Bir yetkili, "Fırsat çok hızlı geldiği için kamuoyuna önceden yeterince güçlü bir dosya sunamadık." dedi.

TAHLİYE KRİZİ VE KÖRFEZ'DE MİSİLLEME

Saldırının gizli yürütülmesi nedeniyle birçok ABD vatandaşı İran'ın Körfez'de başlattığı misillemeler sırasında bölgede mahsur kaldı. Dışişleri Bakanlığı 1.500'den fazla Amerikalı için acil tahliye süreci başlatmak zorunda kaldı.

Trump, neden önceden tahliye planı yapılmadığı sorusuna, "Her şey çok hızlı gelişti." yanıtını verdi.

NETANYAHU İDDİALARI REDDETTİ

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, 23 Şubat görüşmesinin ayrıntıları hakkında yorum yapmazken Netanyahu'nun "baskı yaptığı" iddiasını reddetti.

Ancak Axios'un haberine göre, süreçte hızlanma ve zamanlama baskısı olduğu ABD'li kaynaklarca dile getirildi.

TEK TELEFON, YENİ BİR BÖLGESEL SAVAŞ

Axios'un özel haberine göre 23 Şubat'taki telefon görüşmesi, Orta Doğu'da dengeleri değiştiren kırılma anı oldu.

Trump kamuoyuna "kararı ben verdim" mesajı verse de; perde arkasındaki koordinasyon, istihbarat paylaşımı ve hızlandırılmış takvim, Netanyahu'nun sürecin merkezindeki rolüne işaret ediyor.

Bölgede gerilim tırmanırken, bu savaşın yalnızca askeri değil; siyasi ve insani sonuçlarının da ağır olacağı değerlendiriliyor.

İşte ABD'nin bölgedeki askeri varlığından bazı çarpıcı kareler...

