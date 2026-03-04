Orta Doğu'nun kaderini değiştiren telefon görüşmesi! Katil Netanyahu Trump'ı İran saldırısına böyle ikna etmiş

Axios'un üç ayrı kaynağa dayandırdığı haberine göre; 23 Şubat'ta Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan yapılan kritik görüşmede Netanyahu, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve en üst düzey askeri–siyasi kadrosunun cumartesi sabahı Tahran'da tek bir noktada toplanacağını söyledi.

Netanyahu, bu toplantının "tek ve yıkıcı bir hava saldırısıyla" hedef alınabileceğini belirtti.

Habere göre Trump, İran'a saldırı fikrine zaten sıcak bakıyordu. Ancak zamanlama konusunda kararsızdı. Netanyahu'nun verdiği istihbarat bu tereddüdü ortadan kaldırdı.

Cuma günü saat 15.38'de Trump son emri verdi. On bir saat sonra Tahran bombalandı ve savaş başladı.

Axios'un aktardığına göre CIA, Trump'ın talimatıyla İsrail istihbaratının sunduğu bilgileri doğruladı. Perşembe gününe gelindiğinde ABD istihbaratı, Hamaney ve kurmaylarının gerçekten aynı yerde olacağını teyit etti.

TRUMP "İSRAİL'İ BEN SAVAŞA SOKTUM" DEMİŞTİ… GERÇEK BAŞKA MI?

Trump daha sonra yaptığı açıklamalarda, "Belki de İsrail'i ben harekete geçirmiş olabilirim" ifadelerini kullandı. Ancak Axios'un ortaya koyduğu tablo farklı bir hikâyeye işaret ediyor.

Habere göre iki lider savaş öncesindeki iki ay içinde iki kez yüz yüze görüştü, 15 kez telefonla konuştu. Süreç aylar süren yoğun ikna çabalarıyla yürütüldü.