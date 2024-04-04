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Orta Doğu'da tansiyon yükseldi! İran’dan İsrail’e gözdağı! Açık açık tehdit etti
Orta Doğu'da bir kez daha tansiyon yükseldi. 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi abluka altına alan katil İsrail ordusunun 1 Nisan'da İran'ın Şam Büyükelçiliği'ne düzenlediği saldırıda aralarında Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2 general olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. Bu kanlı saldırının ardından İran'dan peş peşe gözdağı mesajları geldi. Tehran Times'a konuşan İran lideri Ali Hamaney, "Siyonist rejim tokat yiyip çöküşe yaklaşacak" diyerek İsrail'i açık açık tehdit etti. Bu gelişmelerin üzerine panikleyen İsrail ordusu harekete geçti. Yedek askerlerin orduya çağırıldığı ve Tel Aviv'de sığınakların açıldığı belirtildi.