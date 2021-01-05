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Onlarca kiloluk dev balık servet fiyata satıldı

Japonya'daki Toyosu Balık Pazarında yapılan geleneksel yeni yıl mezatında 208 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 1.5 milyon liraya alıcı buldu. Öte yandan 2019 yılında tarihi Tsukiji Balık Pazarının Toyosu'daki yeni adresine taşınmasının ardından gerçekleştirilen geleneksel yeni yıl mezatında 278 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 333.6 milyon Yenlik (yaklaşık 24 milyon lira) rekor fiyata alıcı bulmuştu.

Giriş Tarihi: 05.01.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 11:47
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Onlarca kiloluk dev balık servet fiyata satıldı

Japonya'da her yeni yılda geleneksel olarak gerçekleştirilen balık mezatı bu sene de Tokyo'daki Toyosu Balık Pazarında yapıldı. Yerel saatle 05.00 sularında başlayan mezatta, onlarca orkinos balığı kıran kırana geçen açık artırmada satışa sunuldu.

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Onlarca kiloluk dev balık servet fiyata satıldı

Aomori eyaletinde faaliyet gösteren balıkçıların yakaladığı 208 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 20.84 milyon Yene (yaklaşık 1.5 milyon lira) alıcı buldu. Kilosu yaklaşık 7 bin liraya gelen balığın sahibi olan deniz ürünleri toptancısı Yukitaka Yamaguchi fiyatı "makul" olarak nitelendirdi. Yamaguchi, tüm olumsuz haberlerin ortasında müzayedede iyi bir sonuç elde etmekten memnun olduğunu dile getirdi.

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Onlarca kiloluk dev balık servet fiyata satıldı

SALGIN ETKİSİ
2019 yılında tarihi Tsukiji Balık Pazarının Toyosu'daki yeni adresine taşınmasının ardından gerçekleştirilen geleneksel yeni yıl mezatında 278 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 333.6 milyon Yenlik (yaklaşık 24 milyon lira) rekor fiyata alıcı bulmuştu.

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Onlarca kiloluk dev balık servet fiyata satıldı

Geçtiğimiz yılki açık artırmada da 276 kilogramlık orkinos için verilen en yüksek teklif 193.2 milyon yen (yaklaşık 14 milyon lira) olmuştu. Bu yıl gerçekleştirilen yarışta ödenen tutarın geçtiğimiz senelere göre oldukça düşük olması "Covid-19 salgının restoran sektörü üzerindeki etkisi" olarak yorumlandı.

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Onlarca kiloluk dev balık servet fiyata satıldı

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