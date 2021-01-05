Onlarca kiloluk dev balık servet fiyata satıldı

Aomori eyaletinde faaliyet gösteren balıkçıların yakaladığı 208 kilogramlık mavi yüzgeçli bir orkinos 20.84 milyon Yene (yaklaşık 1.5 milyon lira) alıcı buldu. Kilosu yaklaşık 7 bin liraya gelen balığın sahibi olan deniz ürünleri toptancısı Yukitaka Yamaguchi fiyatı "makul" olarak nitelendirdi. Yamaguchi, tüm olumsuz haberlerin ortasında müzayedede iyi bir sonuç elde etmekten memnun olduğunu dile getirdi.