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Omicron ne kadar bulaşıcı? Bilim insanları yeni araştırmanın sonucunu açıkladı

Son dakika haberine göre: Kasım ayı içerisinde Güney Afrika tarafından dünyaya duyurulan Kovid-19'un yeni varyantı Omicron varyantı ile ilgili Fransa'da yeni bir araştırma yapıldı. Bilim insanları, Fransa'da koronavirüse yakalanan 130 bini aşkın kişiyi incelerken Omicron varyantının Delta varyantına göre bulaşma oranını açıkladı.

Giriş Tarihi: 06.01.2022 16:37
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Omicron ne kadar bulaşıcı? Bilim insanları yeni araştırmanın sonucunu açıkladı

Fransa'da yapılan yeni bir çalışma Covid-19'un Omicron varyantının, Delta varyatına göre yüzde 105 oranında daha hızlı yayıldığını ortaya çıkardı.

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Omicron ne kadar bulaşıcı? Bilim insanları yeni araştırmanın sonucunu açıkladı

Araştırmacılar, varyanta özgü tarama testlerini ve eksiksiz genom dizilimini kullanarak çeşitli istatiksel modeller oluşturdu.

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Omicron ne kadar bulaşıcı? Bilim insanları yeni araştırmanın sonucunu açıkladı

Bilim insanları, bulgularını 2022'nin başlarında Fransız hastanelerinde yoğun bakım ünitesi doluluk oranlarıyla karşılaştırdı.

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Omicron ne kadar bulaşıcı? Bilim insanları yeni araştırmanın sonucunu açıkladı

Bununla birlikte, 26 Kasım 2021'de Omicron (B.1.1.529) varyantı ilk olarak Güney Afrika'da tespit edildi. Yapılan ilk çalışmalar, önceden baskın olan Delta varyantı ile karşılaştırıldığında, Omicron'un daha yüksek bir bulaşma hızına, bağışıklıktan kaçınma potansiyeline ve daha hafif hastalığa neden olduğunu gösterdi.

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Omicron ne kadar bulaşıcı? Bilim insanları yeni araştırmanın sonucunu açıkladı

130 BİN KİŞİNİN VERİLERİ İNCELEDİ

medRxiv'te ön baskı olarak yayınlanan yeni çalışmada, 131 bin 478 kişinin PCR testinde gözlemlenen corona virüsün başak proteinindeki üç mutasyon incelendi.