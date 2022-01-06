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Omicron ne kadar bulaşıcı? Bilim insanları yeni araştırmanın sonucunu açıkladı
Son dakika haberine göre: Kasım ayı içerisinde Güney Afrika tarafından dünyaya duyurulan Kovid-19'un yeni varyantı Omicron varyantı ile ilgili Fransa'da yeni bir araştırma yapıldı. Bilim insanları, Fransa'da koronavirüse yakalanan 130 bini aşkın kişiyi incelerken Omicron varyantının Delta varyantına göre bulaşma oranını açıkladı.