Omicron ne kadar bulaşıcı? Bilim insanları yeni araştırmanın sonucunu açıkladı

Bununla birlikte, 26 Kasım 2021'de Omicron (B.1.1.529) varyantı ilk olarak Güney Afrika'da tespit edildi. Yapılan ilk çalışmalar, önceden baskın olan Delta varyantı ile karşılaştırıldığında, Omicron'un daha yüksek bir bulaşma hızına, bağışıklıktan kaçınma potansiyeline ve daha hafif hastalığa neden olduğunu gösterdi.