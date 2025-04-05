05 Nisan 2025, Cumartesi
Obama’dan Michelle İtirafı: Eşimle aramızda büyük bir açığı kapatmaya çalışıyorum
Eski ABD Başkanı Barack Obama, eşi Michelle Obama ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Hamilton College'da öğrencilerle buluşan Obama, Michelle'le ilişkisine dair esprili ama anlamlı bir açıklama yaptı: "Eşimle aramda derin bir açık oluştu, bunu kapatmak için arada eğlenceli şeyler yaparak telafi etmeye çalışıyorum."
Giriş Tarihi: 05.04.2025 16:23 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 16:23