Obama’dan Michelle İtirafı: Eşimle aramızda büyük bir açığı kapatmaya çalışıyorum

"Her Şeyi Bir Anda Düzeltemeyiz, Ama Vazgeçmeyin"

Obama, öğrencilere umutlu mesajlar verdi:

"Her şeyi bir anda düzeltemezsiniz, ama bu sizi yıldırmasın. Irkçılık hâlâ var, kadınlar hâlâ birçok yerde kötü muamele görüyor. Ama bazı şeyler daha iyiye gidiyor."

İnsan doğasına dair de konuşan Obama, "Biz insanlar aslında o kadar da zeki değiliz. Farklı olanlardan korkuyoruz, bu içgüdüsel. Ama eğitilebiliriz, değişebiliriz." dedi.