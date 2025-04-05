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Obama’dan Michelle İtirafı: Eşimle aramızda büyük bir açığı kapatmaya çalışıyorum

Eski ABD Başkanı Barack Obama, eşi Michelle Obama ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Hamilton College'da öğrencilerle buluşan Obama, Michelle'le ilişkisine dair esprili ama anlamlı bir açıklama yaptı: "Eşimle aramda derin bir açık oluştu, bunu kapatmak için arada eğlenceli şeyler yaparak telafi etmeye çalışıyorum."

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.04.2025 16:23 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 16:23
Obama’dan Michelle İtirafı: Eşimle aramızda büyük bir açığı kapatmaya çalışıyorum

63 yaşındaki Obama, Hamilton College Başkanı Steven Tepper'ın "Neler yapıyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Anılarımın ikinci kısmı üzerinde çalışıyorum. Bu tam anlamıyla 50 tane dönem ödevi gibi, bir türlü bitmek bilmiyor. Ama umuyorum ki sonunda tamamlayacağım."

Obama’dan Michelle İtirafı: Eşimle aramızda büyük bir açığı kapatmaya çalışıyorum

Boşanma İddiaları Güçleniyor

Obama'nın bu sözleri, aylardır süregelen boşanma iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Jimmy Carter'ın cenazesinde ve Donald Trump'ın yemin töreninde Michelle'siz görünmesi dedikoduları artırmıştı.

Obama’dan Michelle İtirafı: Eşimle aramızda büyük bir açığı kapatmaya çalışıyorum

Trump Yorumu: "Ben Yapsaydım Hayal Edemezsiniz..."

Obama, konuşmasında eski Başkan Donald Trump'a da değindi. Trump'ın bazı davranışlarına gönderme yaparak, "Bunların herhangi birini ben yapsaydım... Hayal bile edemezsiniz!" dedi.

Obama’dan Michelle İtirafı: Eşimle aramızda büyük bir açığı kapatmaya çalışıyorum

Basına uygulanan baskıdan örnekler vererek devam etti:

"Düşünün ki ben Fox News'un Beyaz Saray akreditasyonunu iptal etmişim. Şaka gibi geliyor ama şu anda yaşanan bu. Ya da bir hukuk firmasına, sadece bizim politikalarımıza karşı davalar açıyorlar diye devlet binalarına alınmayacaklarını söylemişim. Bunlar Amerikalıların kabul edeceği şeyler değil."

Obama’dan Michelle İtirafı: Eşimle aramızda büyük bir açığı kapatmaya çalışıyorum

İsrail'in katlettiği Kızıl Hilal sağlık çalışanlarına ilişkin konuştu

Obama, İsrail'in Filistin'deki Kızıl Hilal yardım konvoyuna saldırısına da dolaylı olarak değindi. Basının susturulması, ifade özgürlüğünün bastırılması ve muhalifleri hedef alan yaklaşımların hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını söyledi.

Obama’dan Michelle İtirafı: Eşimle aramızda büyük bir açığı kapatmaya çalışıyorum

"Devlet Halktan Uzaklaştı, İnsanlar Yabancılaştı"

Devletin büyümesiyle halktan uzaklaştığını söyleyen Obama, "Kurallar fazla karmaşık, bazıları anlamsız. İnsanlar bu yüzden sıkıldı. Ayrıca Kongre daha çeşitli hale geldi ama bu, kutuplaşmayı da artırdı." dedi ve şöyle devam etti:

"Ekonomi herkese eşit fayda sağlamıyor, bu da güvensizlik doğuruyor."

Obama’dan Michelle İtirafı: Eşimle aramızda büyük bir açığı kapatmaya çalışıyorum

"Her Şeyi Bir Anda Düzeltemeyiz, Ama Vazgeçmeyin"

Obama, öğrencilere umutlu mesajlar verdi:

"Her şeyi bir anda düzeltemezsiniz, ama bu sizi yıldırmasın. Irkçılık hâlâ var, kadınlar hâlâ birçok yerde kötü muamele görüyor. Ama bazı şeyler daha iyiye gidiyor."

İnsan doğasına dair de konuşan Obama, "Biz insanlar aslında o kadar da zeki değiliz. Farklı olanlardan korkuyoruz, bu içgüdüsel. Ama eğitilebiliriz, değişebiliriz." dedi.

Obama’dan Michelle İtirafı: Eşimle aramızda büyük bir açığı kapatmaya çalışıyorum

"Bizi Kurtaracak Bir Kahraman Yok"

Konuşmasını güçlü bir mesajla bitirdi:

"Bu işi bizim düzeltmemiz gerekiyor. Bizi gelip kurtaracak biri yok. Demokrasideki en önemli makam, sıradan vatandaşın kendisidir. 'Bu doğru değil' deme cesareti olan insanlar bu sistemi ayakta tutar."

Not: Bu haber İngiltere merkezli Daily Mail'in "Obama makes brutal admission about Michelle marriage as 'divorce' crisis deepens" başlıklı makalesinden derlenmiştir.