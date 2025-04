Obama’dan Michelle İtirafı: Eşimle aramızda büyük bir açığı kapatmaya çalışıyorum

"Bizi Kurtaracak Bir Kahraman Yok"

Konuşmasını güçlü bir mesajla bitirdi:

"Bu işi bizim düzeltmemiz gerekiyor. Bizi gelip kurtaracak biri yok. Demokrasideki en önemli makam, sıradan vatandaşın kendisidir. 'Bu doğru değil' deme cesareti olan insanlar bu sistemi ayakta tutar."

Not: Bu haber İngiltere merkezli Daily Mail'in "Obama makes brutal admission about Michelle marriage as 'divorce' crisis deepens" başlıklı makalesinden derlenmiştir.