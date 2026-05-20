CANLI YAYIN

NYT’nin iddiası gündem oldu: Ahmedinejad ABD’nin “Truva atı” mı?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber

İran'da rejim değişikliği iddiaları gündemi sarsarken, ABD ve İsrail'in Mahmud Ahmedinejad'ı yeniden iktidara taşımak istediği öne sürüldü. Ancak sahadan gelen bilgiler ve uzman değerlendirmeleri, bu iddialardaki ciddi tutarsızlıkları ortaya koydu ve senaryonun uygulanabilirliğini tartışmaya açtı.

NYT’nin iddiası gündem oldu: Ahmedinejad ABD’nin “Truva atı” mı? 1

Dünya siyasetinin merkez üssü İran'da sular durulmuyor! New York Times gazetesi tarafından ortaya atılan şok iddia, uluslararası kamuoyunda deprem etkisi yarattı. İddiaya göre ABD ve İsrail, İran'da olası bir rejim değişikliği senaryosunda eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı yeniden iktidar koltuğuna oturtmak için gizli bir plan yürüttü.

ABD-İSRAİL'İN "İÇERİDEKİ İSMİ" AHMEDİNEJAD MIYDI?

Ancak bölgeden gelen bilgiler ve sahadaki gerçekler, bu karanlık planın arkasındaki büyük tutarsızlıkları ve İran devlet yapısının bu tür bir operasyona ne kadar kapalı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

NYT’nin iddiası gündem oldu: Ahmedinejad ABD’nin “Truva atı” mı? 2

"EV HAPSİ" YALANI VE SAHADAKİ GERÇEKLER

Haberin detaylarını ve bölgedeki son durumu değerlendiren Anadolu Ajansı Muhabiri Tolga Akbaba, "New York Times'ın iddiasına göre Ahmedinejad'ın ev hapsinde bulunduğu konutun korumaları hedef alınmıştı ancak burada ciddi bir tutarsızlık var. Ahmedinejad ev hapsinde değildi; evet, hem kameralarla hem de fiziksel olarak sıkı bir takip altındaydı ama geçtiğimiz yıl gözaltı torbalarını aldırmak için bir cerrahi operasyon geçirecek kadar serbestti" ifadelerini kullandı.

NYT’nin iddiası gündem oldu: Ahmedinejad ABD’nin “Truva atı” mı? 3

Akbaba, ev hapsi iddialarının gerçeği yansıtmadığını, "Bir ev hapsi durumu söz konusu değil, dolayısıyla bu iddiaların temeli zayıf" sözleriyle aktardı.

NYT’nin iddiası gündem oldu: Ahmedinejad ABD’nin “Truva atı” mı? 4

İRAN YÖNETİMİNDE AHMEDİNECAD'A YER VAR MI?

İran'daki karmaşık yönetim yapısının bu tür bir dış müdahaleye izin vermeyeceğini vurgulayan Akbaba, "İran'da bir siyasiyi ev hapsinden kurtarıp yönetimin başına geçirme ihtimali ülkenin şartlarına uygun değil. Ülke lideri olabilmek için öncelikle dini bir kişiliğe, yani Ayetullah unvanına sahip olmak ve Uzmanlar Meclisi tarafından seçilmek gerekir" şeklinde konuştu.

NYT’nin iddiası gündem oldu: Ahmedinejad ABD’nin “Truva atı” mı? 5

Cumhurbaşkanlığı makamı için de halkın iradesinin esas olduğunu hatırlatan Akbaba, "Halkın seçtiği bir makama dışarıdan atama yapılması mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.

NYT’nin iddiası gündem oldu: Ahmedinejad ABD’nin “Truva atı” mı? 6

HAMANEY İLE YAŞANAN GERİLİM VE DERİN ÇATLAKLAR

Ahmedinejad'ın geçmişte rejimle yaşadığı sert kutuplaşmalara dikkat çeken Tolga Akbaba, "Ahmedinejad, özellikle 2013 yılından sonra Dini Lider Ali Hamaney ve dönemin Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani ile büyük bir çatışma halindeydi. Hatta İstihbarat Bakanı Muslehi'yi, Hamaney'in onayı olmadan görevden alması bu krizin odak noktasıydı" dedi.

NYT’nin iddiası gündem oldu: Ahmedinejad ABD’nin “Truva atı” mı? 7

Ahmedinejad'ın yönetimden ayrıldıktan sonra özgürlükler ve yolsuzluklar üzerinden rejime ağır eleştiriler yönelttiğini belirten Akbaba, "Kendi yardımcısının bile yolsuzluk soruşturmasına maruz kalması Ahmedinejad üzerindeki baskıyı artırmıştı" sözlerini kaydetti.

NYT’nin iddiası gündem oldu: Ahmedinejad ABD’nin “Truva atı” mı? 8

ABD VE İSRAİL'İN "ŞAHİN" DÜŞMANI

İddiaların en ilginç kısmının ise Ahmedinejad'ın dış politika duruşu olduğunu ifade eden Akbaba, "Toplumun yoksul kesimlerinde bir karşılığı olsa da Ahmedinejad'ın ABD ve İsrail'e karşı duruşu her zaman 'şahin' olarak biliniyordu. Özellikle uranyum zenginleştirme faaliyetleri onun döneminde büyük hız kazandı" dedi. Ahmedinejad'ın batı eksenli bir politikacı olamayacağını vurgulayan Akbaba, "Onun bu sert tutumu göz önüne alındığında, ABD yörüngesinde bir siyaset izleyeceğini söylemek oldukça güç" ifadeleriyle analizini tamamladı.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin