NYT’nin iddiası gündem oldu: Ahmedinejad ABD’nin “Truva atı” mı?
İran'da rejim değişikliği iddiaları gündemi sarsarken, ABD ve İsrail'in Mahmud Ahmedinejad'ı yeniden iktidara taşımak istediği öne sürüldü. Ancak sahadan gelen bilgiler ve uzman değerlendirmeleri, bu iddialardaki ciddi tutarsızlıkları ortaya koydu ve senaryonun uygulanabilirliğini tartışmaya açtı.
Dünya siyasetinin merkez üssü İran'da sular durulmuyor! New York Times gazetesi tarafından ortaya atılan şok iddia, uluslararası kamuoyunda deprem etkisi yarattı. İddiaya göre ABD ve İsrail, İran'da olası bir rejim değişikliği senaryosunda eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı yeniden iktidar koltuğuna oturtmak için gizli bir plan yürüttü.
Ancak bölgeden gelen bilgiler ve sahadaki gerçekler, bu karanlık planın arkasındaki büyük tutarsızlıkları ve İran devlet yapısının bu tür bir operasyona ne kadar kapalı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
"EV HAPSİ" YALANI VE SAHADAKİ GERÇEKLER
Haberin detaylarını ve bölgedeki son durumu değerlendiren Anadolu Ajansı Muhabiri Tolga Akbaba, "New York Times'ın iddiasına göre Ahmedinejad'ın ev hapsinde bulunduğu konutun korumaları hedef alınmıştı ancak burada ciddi bir tutarsızlık var. Ahmedinejad ev hapsinde değildi; evet, hem kameralarla hem de fiziksel olarak sıkı bir takip altındaydı ama geçtiğimiz yıl gözaltı torbalarını aldırmak için bir cerrahi operasyon geçirecek kadar serbestti" ifadelerini kullandı.
Akbaba, ev hapsi iddialarının gerçeği yansıtmadığını, "Bir ev hapsi durumu söz konusu değil, dolayısıyla bu iddiaların temeli zayıf" sözleriyle aktardı.
İRAN YÖNETİMİNDE AHMEDİNECAD'A YER VAR MI?
İran'daki karmaşık yönetim yapısının bu tür bir dış müdahaleye izin vermeyeceğini vurgulayan Akbaba, "İran'da bir siyasiyi ev hapsinden kurtarıp yönetimin başına geçirme ihtimali ülkenin şartlarına uygun değil. Ülke lideri olabilmek için öncelikle dini bir kişiliğe, yani Ayetullah unvanına sahip olmak ve Uzmanlar Meclisi tarafından seçilmek gerekir" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanlığı makamı için de halkın iradesinin esas olduğunu hatırlatan Akbaba, "Halkın seçtiği bir makama dışarıdan atama yapılması mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.