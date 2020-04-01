Nijerya’ya meteor düştü iddiası olay oldu! Nijerya’ya meteor düştü mü?

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu iddiayı desteklerken diğer kullanıcılar ise meteorun etkisinin daha fazla olacağını ve bölgede göktaşı ve benzeri maddelerin de olması gerektiğini belirtti. Öte yandan NASA'dan da konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemesi meteor iddiaları biraz daha çürüttü.