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Nijerya’ya meteor düştü iddiası olay oldu! Nijerya’ya meteor düştü mü?

'Nijerya'ya meteor düştü' sosyal medyada olay oldu. Yılbaşından itibaren yaşanan depremler, çekirge istilası ve son olarak corona virüs salgınının ardından meteor Nijerya'da ortaya çıkan görüntüler meteor düştü iddiasını gündeme getirdi. Oldukça geniş bir çukurun açıldığı bölgeye meteor düştüğü iddiaları sonrası yerel kaynaklardan açıklama geldi. Peki, Nijerya'ya meteor mu düştü? İşte sosyal medyanın tartıştığı konuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 01.04.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 12:32
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Nijerya’ya meteor düştü iddiası olay oldu! Nijerya’ya meteor düştü mü?

Nijerya'ya meteor düştüğü iddiası sonrası gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde görülen ve oldukça geniş bir çukurun açıldığı görülen bölgeye meteor düştüğü iddiaları sonrası gözler resmi kaynaklardan gelecek açıklamalara çevrildi.

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Nijerya’ya meteor düştü iddiası olay oldu! Nijerya’ya meteor düştü mü?

NİJERYA'YA METEOR MU DÜŞTÜ?

Yılbaşından itibaren yaşanan salgın hastalıklar, deprem, çekirge istilası ve diğer olaylar dünya gündeminde yerini almaya devam ederken gece saatlerinde Nijerya'dan gelen görüntüler sonrası sosyal medyayı ikiye bölündü. Onlarca insanın dev bir çukurun etrafında toplandığı görüntü sonrası "Nijerya'ya meteor düştü" iddiaları gündeme atıldı. Yine Nijerya resmi kaynaklarından yapılan bilgilendirmede iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

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Nijerya’ya meteor düştü iddiası olay oldu! Nijerya’ya meteor düştü mü?

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu iddiayı desteklerken diğer kullanıcılar ise meteorun etkisinin daha fazla olacağını ve bölgede göktaşı ve benzeri maddelerin de olması gerektiğini belirtti. Öte yandan NASA'dan da konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemesi meteor iddiaları biraz daha çürüttü.

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Nijerya’ya meteor düştü iddiası olay oldu! Nijerya’ya meteor düştü mü?

MADEN OCAĞINDAKİ GÖÇÜK NEDENİYLE OLDUĞU İDDİASI

Sosyal medyada yer alan bir başka iddia ise oluşan dev çukurun maden ocağındaki göçük nedeniyle oluştuğu yönünde oldu. Peki, meteor nedir?

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Nijerya’ya meteor düştü iddiası olay oldu! Nijerya’ya meteor düştü mü?

METEOR NEDİR, NEDEN YANAR?

Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesne kuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünyanın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar.