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Nijerya’ya meteor düştü iddiası olay oldu! Nijerya’ya meteor düştü mü?
'Nijerya'ya meteor düştü' sosyal medyada olay oldu. Yılbaşından itibaren yaşanan depremler, çekirge istilası ve son olarak corona virüs salgınının ardından meteor Nijerya'da ortaya çıkan görüntüler meteor düştü iddiasını gündeme getirdi. Oldukça geniş bir çukurun açıldığı bölgeye meteor düştüğü iddiaları sonrası yerel kaynaklardan açıklama geldi. Peki, Nijerya'ya meteor mu düştü? İşte sosyal medyanın tartıştığı konuyla ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 01.04.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 12:32
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