New York Times Meydanı'nda Ramazan sevinci! Ezanlar böyle yankılandı

TERAVİH GÖKDELENLERİN ARASINDA Neon ışıklarıyla bilinen meydan bu kez secdeye kapanan yüzlerce kişiyle bambaşka bir görüntü verdi. "Allahu Ekber" nidaları kulelerin arasında yankılandı.

Etkinliğe katılan bir başka isim, New York yönetimine teşekkür ederek şunları ifade etti: "Burada beşinci kez bulunuyoruz ve bize bir kez daha izin veren New York şehrine minnettarız."

Çevrede bulunan turistler o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Times Meydanı'nda alışılmış görüntülerin yerine bu kez ibadet, dua ve birlik manzarası vardı.

GECENİN EN ÇARPICI ANI: KELİME-İ ŞEHADET Manevi atmosfer yalnızca Müslümanları değil, meydanda bulunan bazı ziyaretçileri de derinden etkiledi. Gecenin sonunda iki kişi kalabalığın şahitliğinde kelime-i şehadet getirerek İslamiyet'i kabul etti. İmamın okuduğu sözleri tekrar eden yeni Müslümanlar, yüzlerce kişinin "Allahu Ekber" nidaları eşliğinde İslam'a adım attı.