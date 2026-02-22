CANLI YAYIN
New York Times Meydanı'nda Ramazan sevinci! Ezanlar böyle yankılandı

ABD'nin kalbi sayılan, milyonların akın ettiği Times Meydanı bu kez neon ışıklarıyla değil, ezan sesiyle yankılandı. Ramazan'ın manevi atmosferi New York'un simge noktasını sardı. Yüzlerce Müslüman aynı meydanda saf tuttu, dualar semaya yükseldi. Gecenin en dikkat çeken anı ise iki kişinin kelime-i şehadet getirerek Müslüman olması oldu.

Dünyanın en hareketli noktalarından biri olan Times Meydanı'nda ezan sesi yankılandı. "Eşhedü en la ilahe illallah…" sözleri gökdelenlerin arasında yükseldi.

NEW YORK TİMES MEYDANI'NDA RAMAZAN SEVİNCİ!
Turistlerin ve New Yorkluların şaşkın bakışları arasında yüzlerce Müslüman Ramazan'ı birlikte karşıladı. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen kalabalık meydanı doldurdu.

YAĞMURA RAĞMEN SAF TUTTULAR

Meydanda iftar sofraları kuruldu. Dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Ardından teravih namazı için saf tutuldu.

Katılımcılardan biri, etkinliğin yalnızca Müslümanlara değil herkese açık olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Buraya gelip insanları doyurabilmek, özellikle evsizleri doyurabilmek çok güzel. Yemek yemek için Müslüman olmanıza gerek yok. Ekmeği bölüşüyor, paylaşıyor ve güzel enerjiler yayıyoruz."

İftar sofrasında evsizler de unutulmadı. Meydana gelen herkes ücretsiz yemek alabildi. Organizasyon, Ramazan'ın paylaşma ruhunu Times Meydanı'na taşıdı.

TERAVİH GÖKDELENLERİN ARASINDA

Neon ışıklarıyla bilinen meydan bu kez secdeye kapanan yüzlerce kişiyle bambaşka bir görüntü verdi. "Allahu Ekber" nidaları kulelerin arasında yankılandı.

Etkinliğe katılan bir başka isim, New York yönetimine teşekkür ederek şunları ifade etti:

"Burada beşinci kez bulunuyoruz ve bize bir kez daha izin veren New York şehrine minnettarız."

Çevrede bulunan turistler o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Times Meydanı'nda alışılmış görüntülerin yerine bu kez ibadet, dua ve birlik manzarası vardı.

GECENİN EN ÇARPICI ANI: KELİME-İ ŞEHADET

Manevi atmosfer yalnızca Müslümanları değil, meydanda bulunan bazı ziyaretçileri de derinden etkiledi.

Gecenin sonunda iki kişi kalabalığın şahitliğinde kelime-i şehadet getirerek İslamiyet'i kabul etti. İmamın okuduğu sözleri tekrar eden yeni Müslümanlar, yüzlerce kişinin "Allahu Ekber" nidaları eşliğinde İslam'a adım attı.

"Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulüh…"

Kalabalık tekbirlerle o anlara eşlik etti. Times Meydanı'nda duygu dolu anlar yaşandı.

İFTAR PROGRAMINDA 1200 KUR'AN-I KERİM DAĞITILDI

"Wayoflifesq" hesabının sahibi "S.Q", AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam dininin Batı medyası tarafından kötü bir şekilde anlatıldığını belirterek, "Burada olmamızın amacı, insanlara Kur'an-ı Kerim'i açıklamak, onları eğitmek ve dünyayı İslam hakkında bilgilendirmektir." dedi.

S.Q, "Bizimle bağlantı kurmanızı ve kültürümüzün sizin kültürünüz olduğunu anlamanızı istiyoruz. Gelin, bizimle oturun. Gelin, bizimle yemek yiyin. Gelin, bizimle iftar yapın ve bu güzel Ramazan ayının tadını bizimle çıkarın." ifadelerini kullandı.

Organize ekibinde yer alan Harman ise "Burası New York, burada her zaman bir şeyler oluyor. İnsanlar buradan geçerken neler olup bittiğine her zaman şaşırıyorlar. Bugün burada 1200 Kur'an-ı Kerim dağıttık. İnsanlar onu İngilizce, İspanyolca, Almanca, hangi dilde olursa olsun alıyorlar." dedi.

