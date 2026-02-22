New York Times Meydanı'nda Ramazan sevinci! Ezanlar böyle yankılandı
ABD'nin kalbi sayılan, milyonların akın ettiği Times Meydanı bu kez neon ışıklarıyla değil, ezan sesiyle yankılandı. Ramazan'ın manevi atmosferi New York'un simge noktasını sardı. Yüzlerce Müslüman aynı meydanda saf tuttu, dualar semaya yükseldi. Gecenin en dikkat çeken anı ise iki kişinin kelime-i şehadet getirerek Müslüman olması oldu.
Dünyanın en hareketli noktalarından biri olan Times Meydanı'nda ezan sesi yankılandı. "Eşhedü en la ilahe illallah…" sözleri gökdelenlerin arasında yükseldi.
Turistlerin ve New Yorkluların şaşkın bakışları arasında yüzlerce Müslüman Ramazan'ı birlikte karşıladı. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen kalabalık meydanı doldurdu.
YAĞMURA RAĞMEN SAF TUTTULAR
Meydanda iftar sofraları kuruldu. Dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Ardından teravih namazı için saf tutuldu.
Katılımcılardan biri, etkinliğin yalnızca Müslümanlara değil herkese açık olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Buraya gelip insanları doyurabilmek, özellikle evsizleri doyurabilmek çok güzel. Yemek yemek için Müslüman olmanıza gerek yok. Ekmeği bölüşüyor, paylaşıyor ve güzel enerjiler yayıyoruz."
İftar sofrasında evsizler de unutulmadı. Meydana gelen herkes ücretsiz yemek alabildi. Organizasyon, Ramazan'ın paylaşma ruhunu Times Meydanı'na taşıdı.