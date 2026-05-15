Nekbe bitmedi: Filistin’de acının 78. Yılı | Can kaybı ve yıkım katlandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da aynı dönemde en az 1160 Filistinli İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin saldırılarında yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenler arasında 20 bin 413 çocuk ile 12 bin 524 kadının bulunduğu İsrail saldırılarında, 3 bin 110 sağlık personeli, sivil savunma görevlisi, gazeteci ve eğitimci öldürüldü.

Gazze Şeridi'nde ise İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı soykırımdan bu yana 72 bin 601'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu'na göre, Gazze'de son 2 buçuk yılda öldürülenlerin sayısı, 1948'deki Nekbe'den Ekim 2023'e kadar geçen sürede öldürülen tüm Filistinlilerin sayısından yüzde 50 daha fazla.

SİYONİST İŞGAL, YIKIM VE TOPRAK GASBI

İsrail, 1948'de yaklaşık 27 bin kilometrekarelik tarihi Filistin topraklarının yüzde 85'inden fazlası üzerinde kuruldu.

Nekbe'de 774 Filistin şehir ve köyü işgal edildi, 531'i tamamen yıkıldı. Kalanlar ise İsrail işgali ve yasalarına tabi tutuldu. Yıkılan yerleşimlerin büyük bölümü günümüze kadar yeniden inşa edilmedi.

Buna karşın Gazze Şeridi'nde sadece son 2,5 yılda düzenlenen İsrail saldırılarında 102 binden fazla bina tamamen yıkıldı, 330 bin konut tamamen veya kısmen hasar gördü. Camiler, kiliseler, hastaneler, okullar ve sivil altyapı hedef alındı.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumuna göre, İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da yasa dışı yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi sürdürdü.

Batı Şeria'da sadece 2025 yılında, Filistinlilere ait 5 bin 571 dönüm araziye el konuldu.

Aynı dönemde 258'i işgal altındaki Doğu Kudüs'te olmak üzere Batı Şeria'da 1400 bina ve yapı İsrail tarafından tamamen veya kısmen yıkıldı.

2025 sonu verilerine göre, Batı Şeria'da 151'i Filistin toprakları gasbedilerek toplam 645 yasa dışı yerleşim kuruldu.

Söz konusu yerleşimlerde yaşayan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sayısı 778 bini aştı.

Batı Şeria'da 2022-2025 yılları arasında İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından 61 binden fazla saldırı düzenledi.