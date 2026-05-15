Nekbe bitmedi: Filistin’de acının 78. Yılı | Can kaybı ve yıkım katlandı
Filistin halkı, 1948'de başlayan Nekbe'nin acılarını bugün Gazze'de çok daha ağır bir tabloyla yeniden yaşıyor. Son 2,5 yılda Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı, 78 yıllık süreçteki toplam kaybı geride bıraktı. İsrail saldırıları yalnızca can kaybını değil, zorunlu göçü, altyapı yıkımını ve toprak gasbını da tarihi boyutlara taşıdı. Yüz binlerce insan çadırlarda yaşam mücadelesi verirken, Batı Şeria'da işgal ve yerleşim politikaları hız kesmeden sürüyor.
İsrail'in 15 Mayıs 1948'de Filistin topraklarında kurulmasıyla başlayan ve Filistinlilerin "Büyük Felaket" olarak adlandırdığı Nekbe'nin üzerinden 78 yıl geçti. Ancak Filistin halkı için bu süreç hiçbir zaman sona ermedi. Gazze'de devam eden saldırılar, zorunlu göçler, sivil ölümleri ve altyapı yıkımlarıyla birlikte Nekbe'nin bugün çok daha ağır sonuçlarla sürdüğü belirtiliyor. Filistin Merkezi İstatistik Kurumu verileri, özellikle Ekim 2023 sonrası yaşananların, son 78 yıldaki yıkımı birçok alanda geride bıraktığını ortaya koyuyor.
BÜYÜK FELAKET: NEKBE
Filistinliler, 15 Mayıs 1948'de İsrail'in Filistin topraklarının büyük bölümünde kurulması ve bu süreçte yüz binlerce kişinin yerinden edilmesini "Büyük Felaket" (Nekbe) olarak adlandırıyor.
Nekbe, Filistinliler için bitmiş bir felaket değil, devam eden bir sürecin başlangıcıydı. 1948'de köylerinden edilenlerin torunları bugün Gazze'de derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi verirken, Batı Şeria'da ise her gün yeni bir el konma kararıyla karşı karşıya.
CAN KAYBI VE YIKIM KATLANDI
Rakamlar ise sarsıcı; son 2,5 yılda Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısı, 78 yıllık Nekbe döneminin toplam kaybını geride bıraktı.
Filistin Merkezi İstatistik Kurumu verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı, 1948'den Ekim 2023'e kadar geçen sürede öldürülen Filistinlilerin sayısından yüzde 50 daha fazla.
GEÇEN 78 YILDA İKİ BÜYÜK ZORUNLU GÖÇ
İsrail'in 1948 işgalinin ardından yaklaşık 1,4 milyon Filistinliden 957 bini Batı Şeria, Gazze ve çevre Arap ülkelerine göç etmek zorunda kaldı.
Ayrıca, binlerce Filistinli de İsrail işgali altındaki topraklarda yerinden edilmek zorunda kaldı.
Buna karşın, İsrail soykırımının başladığı Ekim 2023-Nisan 2026 arasında 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de 2 milyon kişi zorla yerinden edildi.
YAKLAŞIK 40 BİN FİLİSTİNLİ ZORLA YERİNDEN EDİLDİ
Çoğu birden fazla kez yer değiştiren Gazzeliler, derme çatma çadırlarda ve barınma merkezine dönüştürülen okullarda hayata tutunmaya çalışıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan mülteci kamplarında ise İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yaklaşık 40 bin Filistinli zorla yerinden edildi.