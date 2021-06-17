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Nehirde yüzen sandıktan bakın ne çıktı? Gelen sesler tüyleri ürpertti! Dünyayı şoke olay! Böylesini ilk kez göreceksiniz

Hindistan'da dünyayı şoke eden bir olay yaşandı. Ganj Nehri üzerinde giden bir sandık vatandaşların dikkatini çekti. Özenle hazırlanmış olan bu sandıktan gelen sesler üzerine orada bulunan halk, sandığa ulaşarak kıyıya aldı. Sandıktan gelen sesler üzerine korktukları başına geldi. Henüz 22 günlük olan bir kız çocuğu bulundu. Tüyleri diken diken eden olay kameralara saniye saniye kaydedildi. Bebeği bulan kişi, karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Yetkililer tarafından alınan çocuğun neden sandığa konularak ölüme terk edildiği araştırılıyor. İşte gören herkesi sarsan olay...

Giriş Tarihi: 17.06.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 09:55
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Nehirde yüzen sandıktan bakın ne çıktı? Gelen sesler tüyleri ürpertti! Dünyayı şoke olay! Böylesini ilk kez göreceksiniz

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Ganj Nehri'nde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Henüz 22 günlük bir bebek sandık içine konularak nehre bırakıldı. İşte gören herkesi şaşkına çeviren olayın anları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Nehirde yüzen sandıktan bakın ne çıktı? Gelen sesler tüyleri ürpertti! Dünyayı şoke olay! Böylesini ilk kez göreceksiniz

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Ghazipur bölgesinde yer alan Ganj Nehri'nde yüzen ahşap bir kutunun dikkatlerini çekmesi üzerine bir gurup vatandaş, kutuyu sudan çıkararak içini açtı.

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Nehirde yüzen sandıktan bakın ne çıktı? Gelen sesler tüyleri ürpertti! Dünyayı şoke olay! Böylesini ilk kez göreceksiniz

Vatandaşlar, kutunun içinde kırmızı renkli bir beze sarılı ve ölüme terk edilmiş halde 22 günlük bir kız bebek buldu.

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Nehirde yüzen sandıktan bakın ne çıktı? Gelen sesler tüyleri ürpertti! Dünyayı şoke olay! Böylesini ilk kez göreceksiniz

Gördükleri karşısında şok olan vatandaşlardan Golu Chaudhary yaptığı açıklamada, "Birkaç köylünün yardımıyla kutuyu çıkardık. Açtığımızda kırmızı bir beze sarılı bir kız bebek görünce şok olduk.

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Nehirde yüzen sandıktan bakın ne çıktı? Gelen sesler tüyleri ürpertti! Dünyayı şoke olay! Böylesini ilk kez göreceksiniz

Kutuda ayrıca Hindu tanrılarının fotoğrafları ve bebeğin burçları da vardı" ifadelerini kullandı. Chaudhary, Ganj Nehri'nde bulunması nedeniyle bebeğin adını ise "Ganj" koyduklarını kaydetti.