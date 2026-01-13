NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü: Teknolojileri beni etkiledi

ABD Başkanı Trump'ın Grönland'a ilişkin tehditlerinin ittifak içinde bir kriz oluşturduğuna ilişkin soruya NATO ülkelerinin Arktik bölgesinin güvenliği için birlikte çalıştığı vurgusuyla cevap veren Rutte, "Bugün İngilizler ve Almanlar tarafından yapılan bazı duyuruları da gördünüz. Şu anda Yüksek Kuzey'deki yedi müttefikimiz ile birlikte, ittifak olarak nasıl ilerleyeceğimizi birlikte ele alıyoruz. Bu, ABD, Kanada, İzlanda, Danimarka ve Yüksek Kuzey'e kıyısı olan diğer Avrupa ülkelerini kapsıyor. Elbette, ittifakın tamamı ile birlikte" dedi.

Danimarka'nın da savunma yatırımlarını hızlandırdığını ifade eden Rutte, "Yalnızca genel olarak değil, Grönland gibi bölgelerin savunulmasına yönelik özel kabiliyetler açısından da. Daha fazla F-35 alıyorlar, havadan havaya yakıt ikmali üzerine çalışıyorlar. P-8 Boeing uçakları ve uzun menzilli insansız hava araçları aldılar. Danimarka, NATO'yu ve Grönland gibi bölgeleri savunmak için gerekli Amerikan ekipmanlarına milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Yani, burada gerçekten birlikte çalışıyoruz" dedi.



Rutte, bir gazetecinin "Yani hiçbir kriz söz konusu değil mi?" şeklindeki sorusuna, "Hayır, hiç değil" şeklinde cevap verdi.

"NATO'NUN EN BÜYÜK ÜLKESİ ABD DAHİL, TÜM MÜTTEFİKLER BİRBİRİNE SAYGI DUYMALI"



Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ise, ABD Başkanı Trump'ın Grönland'a ilişkin tehditlerine ilişkin bir soruya cevabında, "NATO'nun en büyük ülkesi ABD dahil, tüm müttefikler birbirine saygı duymalı. Genel Sekreter Rutte'nin ifade ettiği üzere Arktik'e ilişkin bazı endişeler var ve Grönland da bu konuya dahil. Ancak görüşmelerle hem ABD'nin talep ettiği güvenliği sağlayacak, hem de Grönland'ın Danimarka'nın parçası olarak kalmasını temin edecek bir çözüm bulunacağına inanıyorum. Grönland AB'ye dahil değil ancak Danimarka'nın yetki alanında olduğu açık. Bu nedenle yüksek nitelikli diyaloğa ihtiyaç bulunuyor" dedi.