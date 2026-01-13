NATO Genel Sekreteri Rutte'den Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü: Teknolojileri beni etkiledi
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO üyesi Hırvatistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Başbakan Andrej Plenkovic ile birlikte ülkenin son dönemde envanterine eklediği Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'ları inceledi. Rutte, Plenkovic ile birlikte yaptığı ortak basın toplantısında, "Bu sabah, Türkiye'den aldığınız İHA teknolojilerini görmek beni çok etkiledi" dedi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hırvatistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile birlikte Hırvatistan Hava Kuvvetleri'nin envanterine yeni katılan hava araçlarını inceledi.
Plenkovic, Rutte'ye ABD yapımı Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopterleri, Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'larını ve Fransız yapımı Rafale savaş uçaklarını tanıttı. Rutte ve Plenkovic, temasların ardından Zagreb'deki hükümet binasında ortak basın toplantısı düzenledi.
"DENİZ YOLLARININ AÇILMASIYLA BİRLİKTE RUSLARIN VE ÇİNLİLERİN DAHA AKTİF HALE GELME RİSKİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
Basın toplantısında İngiltere ve Almanya öncülüğündeki bazı Avrupa ülkelerinin Arktik bölgesinde ve Grönland'daki askeri varlıkları artırma planlarına ilişkin bir soru üzerine NATO Genel Sekreteri Rutte, "Öncelikle tüm müttefiklerin Arktik bölgesinin güvenliğinin önemi konusunda hemfikir olduğunu belirtmek isterim. Çünkü deniz yollarının açılmasıyla birlikte Rusların ve Çinlilerin daha aktif hale gelme riski olduğunu biliyoruz" dedi.
Arktik bölgesindeki sekiz ülkeden yedisinin NATO üyesi olduğunu ifade eden Rutte, "NATO dışında kalan tek Arktik ülkesi Rusya'dır. Ancak bugün itibarıyla Çin'in de neredeyse bir Arktik ülkesi haline geldiği ileri sürülebilir. Coğrafi olarak değil ama bölgedeki faaliyetler ve bölgeye olan ilgisinin boyutu açısından böyle" dedi.
Bu durumun NATO üyesi ülkeler içinde Arktik bölgesindeki yedi müttefikle birlikte bölgenin güvenliğinin sağlanması konusunda yapıcı tartışmalar doğurduğunu vurgulayan Rutte, "İttifak olarak kolektif bir şekilde ve tek tek müttefiklerimiz aracılığıyla Arktik'in güvenli kalması için her şeyi nasıl yapacağımızı konuşuyoruz. Çünkü bunun bir öncelik olması gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz" dedi.
"ARKTİK'İ KORUMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPMALIYIZ"
Hava şartlarındaki düzenin değişimiyle birlikte yeni deniz yolları açıldığını ifade eden Rutte, "Bu bölgeyi korumak için her şeyi yapmalıyız. Burası, NATO topraklarının hayati bir parçasıdır. Geçmişte NATO, Arktik'te bu kadar etkin değildi ancak 2025'ten bu yana Arktik'e kıyısı olan yedi Yüksek Kuzey müttefikinin talebiyle NATO daha fazla devreye girdi" dedi.