19 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri NASA yayınladı yıllar sonra ortaya çıktı! Mars'ta saklanan kadın...

NASA yayınladı yıllar sonra ortaya çıktı! Mars'ta saklanan kadın...

NASA tarafından daha önce yayınlanmamış Mars fotoğraflarının paylaşıldığını biliyor muydunuz? Uzay araştırmalarının vites artırdığı ve ''uzaylılar var'' iddialarının yüksek sesle dile getirildiği günlerde, NASA tarafından yayınlanan fotoğraf, ''Mars'ta saklanan kadın mı var?'' sorusunu beraberinde getirdi. İşte tüyler ürperten o fotoğraf...

Giriş Tarihi: 19.08.2021 00:54 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 08:54
  • 1
  • 93
NASA yayınladı yıllar sonra ortaya çıktı! Mars’ta saklanan kadın...

Mars'ta kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü sosyal medyada büyük ses getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 93
NASA yayınladı yıllar sonra ortaya çıktı! Mars’ta saklanan kadın...

Mars'tan sık sık Dünya'ya görüntü gönderen Curiosity aracının geçtiği görüntülerden biri de 'uzaylı savaşçı' oldu. Uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınlaştırıldığında ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor.

  • 3
  • 93
NASA yayınladı yıllar sonra ortaya çıktı! Mars’ta saklanan kadın...

Elbette NASA'nın bu konuda bir yorumu yok; ancak görüntüyü izleyen UFO meraklıları 'uzaylı savaşçı' yorumlarını yapmakta geri durmuyor.

  • 4
  • 93
NASA yayınladı yıllar sonra ortaya çıktı! Mars’ta saklanan kadın...

NASA'nın kaydettiği bir diğer görüntüde ise net bir şekilde görülen cisim, büyük bir heyecana yol açtı.

  • 5
  • 93
NASA yayınladı yıllar sonra ortaya çıktı! Mars’ta saklanan kadın...

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'ta çektiği bir görüntüde zeminde büyük bir kaşık görünüyor.