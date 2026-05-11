Motosiklet trafik ışıklarında asılı kaldı! Kanada'da akılalmaz anlar kamerada! İzleyenleri şaşkına çevirdi

Kanada'nın Delta kentinde kavşakta dönüş yapan araca çarpan motosiklet, çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrularak trafik ışıklarında asılı kaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaydedildi. İşte detaylar...

Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletine bağlı Delta kentinde meydana gelen sıra dışı trafik kazası, görenleri adeta dehşete düşürdü. Geçtiğimiz cumartesi günü yoğun trafiğin yaşandığı bir kavşakta yaşanan olayda, seyir halindeki motosiklet dönüş yapmak isteyen bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan motosiklet metrelerce havaya savrularak kavşaktaki trafik ışıklarının üzerine asılı kaldı. Kazayı gören sürücüler ve çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. MOTOSİKLET TRAFİK IŞIKLARINDA ASILI KALDI

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, yüksek hızla ilerlediği belirtilen motosikletin kavşağa girdiği anda otomobile çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet adeta havalanırken, sürücüsü ise metrelerce uzağa fırlayarak sert şekilde zemine düştü. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Delta Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.