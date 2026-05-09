Moskova'da zafer günü töreni diken üstünde

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, "Kızıl Meydan'da askeri tören yapılmasına izin verdim" sözleriyle alaycı bir tavır takınırken, bu kararın arkasında ABD'nin Kiev üzerindeki yoğun baskısının etkili olduğu belirtiliyor. ABD'nin girişimleri sonucunda ateşkes süresi 10-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde uzatıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Zelenski'nin açıklamalarına sert yanıt vererek, "Moskova'nın zafer günü geçit törenini düzenlemek için kimseden izin almasına gerek yok" ifadelerini kullandı.

BİNE BİN FORMÜLÜYLE DEV ESİR DEĞİŞİMİ

Ateşkesin uzatılmasına onay veren Moskova yönetimi, aynı zamanda taraflar arasında geniş kapsamlı bir esir değişimi için de yeşil ışık yaktı. "1000'e 1000" formülüyle gerçekleştirilmesi planlanan bu değişim, savaşın gidişatı açısından kritik bir eşik olarak görülüyor.

Rusya, 8-10 Mayıs tarihleri arasında tek taraflı ateşkes ilan etmesine rağmen Ukrayna'nın saldırılarını sürdürdüğünü iddia ederken; Kiev tarafı ise Moskova'nın daha önce alınan sessizlik rejimi kararına uymadığını savunuyor.