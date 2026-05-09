CANLI YAYIN

Moskova'da zafer günü töreni diken üstünde

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde Moskova, İkinci Dünya Savaşı'nda Kızıl Ordu'nun kazandığı zaferin yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Putin iktidarı için bir güç gösterisine dönüşen ancak bu yıl "güçsüzlük gösterisi" olarak nitelendirilen kritik tören için nefesler tutulmuş durumda. ABD'nin devreye girdiği diplomasi trafiği ve 1000'e 1000 esir takası formülünün gölgesinde yapılacak olan tören, dünya kamuoyu tarafından anbean takip ediliyor.

Moskova'da zafer günü töreni diken üstünde 1

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyonun ardından hedeflediği zafer kutlamaları, beklenmedik diplomatik gelişmelere sahne oluyor.

Moskova'da zafer günü töreni diken üstünde 2

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, "Kızıl Meydan'da askeri tören yapılmasına izin verdim" sözleriyle alaycı bir tavır takınırken, bu kararın arkasında ABD'nin Kiev üzerindeki yoğun baskısının etkili olduğu belirtiliyor. ABD'nin girişimleri sonucunda ateşkes süresi 10-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde uzatıldı.

Moskova'da zafer günü töreni diken üstünde 3

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Zelenski'nin açıklamalarına sert yanıt vererek, "Moskova'nın zafer günü geçit törenini düzenlemek için kimseden izin almasına gerek yok" ifadelerini kullandı.

Moskova'da zafer günü töreni diken üstünde 4

BİNE BİN FORMÜLÜYLE DEV ESİR DEĞİŞİMİ

Ateşkesin uzatılmasına onay veren Moskova yönetimi, aynı zamanda taraflar arasında geniş kapsamlı bir esir değişimi için de yeşil ışık yaktı. "1000'e 1000" formülüyle gerçekleştirilmesi planlanan bu değişim, savaşın gidişatı açısından kritik bir eşik olarak görülüyor.

Rusya, 8-10 Mayıs tarihleri arasında tek taraflı ateşkes ilan etmesine rağmen Ukrayna'nın saldırılarını sürdürdüğünü iddia ederken; Kiev tarafı ise Moskova'nın daha önce alınan sessizlik rejimi kararına uymadığını savunuyor.

Moskova'da zafer günü töreni diken üstünde 5

LİDERLER MOSKOVA'DA: KİMLER KATILIYOR?

Tören öncesinde Moskova'da yoğun bir lider trafiği yaşanıyor. Özbekistan ve Kazakistan liderleri son anda aldıkları kararla Kızıl Meydan'daki yerlerini almak üzere Rusya başkentine ulaştı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise ülkesindeki seçim sürecini gerekçe göstererek törene katılmayacağını bildirdi. Kremlin, tören için resmi bir davet gönderilmediğini ancak kendi inisiyatifiyle gelmek isteyen Abhazya, Belarus, Laos, Slovakya, Güney Osetya ve Bosna liderlerinin törende hazır bulunmasının beklendiğini duyurdu.

Moskova'da zafer günü töreni diken üstünde 6

KUŞ UÇURTULMUYOR: İNTERNET VE SMS KISITLAMASI

Güvenlik kaygılarının zirve yaptığı Moskova'da bu yıl olağanüstü önlemler dikkat çekiyor. Şehir merkezi ziyaretçilere tamamen kapatılırken, vatandaşlara mobil internet ve SMS mesajlaşmalarının engellenebileceğine dair resmi bilgilendirmeler yapıldı.

Moskova'da zafer günü töreni diken üstünde 7

Bu yılki askeri geçit töreninde hava gösterileri sadece birkaç uçakla sınırlandırılırken, yabancı basın mensuplarının Kızıl Meydan'a girişine ise izin verilmeyecek.

Moskova'da zafer günü töreni diken üstünde 8

Türkiye saatiyle 10.00'da başlaması beklenen tören, bu yıl bir ilk olarak canlı yayınlanmayacak; devlet televizyonu tarafından daha sonra bant kaydı olarak servis edilecek.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin