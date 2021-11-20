Mini etekle dışarı çıkınca başına gelmeyen kalmadı! Görüntüleri dehşete düşürdü

Dünyanın en soğuk ülkelerinden biri olan Rusya Federasyonu'nda kış çok çetin geçiyor. Rusya'da dondurucu soğuğun hayatı etkilemediği bir şehir var. 'Dünyanın en soğuk kenti' unvanına sahip olan Yakutsk kenti. Rusya'nın kuzeyindeki bu kasabada kış ayında ölçülen en soğuk hava -72 derece. Mini etekle dışarı çıkan genç kız hiç beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kaldı.