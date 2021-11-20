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Mini etekle dışarı çıkınca başına gelmeyen kalmadı! Görüntüleri dehşete düşürdü

Dünyanın en soğuk ülkelerinden biri olan Rusya Federasyonu'nda kış çok çetin geçiyor. Rusya'da dondurucu soğuğun hayatı etkilemediği bir şehir var. 'Dünyanın en soğuk kenti' unvanına sahip olan Yakutsk kenti. Rusya'nın kuzeyindeki bu kasabada kış ayında ölçülen en soğuk hava -72 derece. Mini etekle dışarı çıkan genç kız hiç beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kaldı.

Giriş Tarihi: 20.11.2021 10:16
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Mini etekle dışarı çıkınca başına gelmeyen kalmadı! Görüntüleri dehşete düşürdü

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Yakutsk'da 250 bin kişi yaşıyor.

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Mini etekle dışarı çıkınca başına gelmeyen kalmadı! Görüntüleri dehşete düşürdü

1632'de Lena Nehri kıyısında kurulan Yakutsk şehri, Rusya Federasyonu'na bağlı özerk Yakutistan Cumhuriyeti'nin de başkenti.

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Mini etekle dışarı çıkınca başına gelmeyen kalmadı! Görüntüleri dehşete düşürdü

Kentte sıcaklık kışın eksi 70 dereceye kadar düşebiliyor.

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Mini etekle dışarı çıkınca başına gelmeyen kalmadı! Görüntüleri dehşete düşürdü

Dondurucu soğuğa rağmen Yakutsk'ta hayat durmuyor. Okullar ve resmi kurumlar sıcaklık eksi 52 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor.

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Mini etekle dışarı çıkınca başına gelmeyen kalmadı! Görüntüleri dehşete düşürdü

Yakutsk sakinleri bölgede yaşayan her kişinin kendisi için sahiplenebileceği sayıda göl ve nehir bulunduğunu iddia ediyor.