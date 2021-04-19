Milyonların izlediği cenaze töreninde gözden kaçan detay! Prens Philip'in tabutu...
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip'in tabutu son durağı olan Kraliyet Lahiti'ne şapelin içindeki asansörle gönderildi. Ailenin eski kral ve kraliçelerinin olduğu odada artık Prens Philip de var.
Giriş Tarihi: 19.04.2021
16:17
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in 73 yıllık eşi Prens Philip için önceki gün cenaze töreni düzenlenmişti. Canlı yayında 13 milyon izlenen törenin gözden kaçan bir ayrıntısı ortaya çıktı.
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St George's Şapeli'nde 30 kişilik bir dini tören yapılmıştı. Prens'in tabutu, daha sonra şapelin ortasındaki düzeneğin üzerine getirildi. Tabut, yavaşça alçalarak gözden kayboldu.
Tabut, şapelin 5 metre altındaki Kraliyet Lahiti'ne asansör sistemiyle indirildi. Bu lahit, 1810'da yapılmıştı.
Lahitte dört kral, iki kraliçe, sekiz prens ve 10 prenses olmak üzere 24 kraliyet üyesinin daha mezarı var.
Lahit 21 metre uzunluk ve 9 metre genişlikte. 32 tabut kapasitesi var. Philip'in tabutu lahitin beşinci metresinde. Ancak Philip'in ebedi istirahatgahı burası değil.