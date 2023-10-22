Milyonlarca insan Filistin için ayakta! Sokaklara akın ettiler: Gazze'de soykırım var

7 Ekim cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı operasyon sonrasında başlayan İsrail-Hamas savaşı devam ediyor. İşgalci İsrail, Gazze'de okul, cami, kilise, hastane ve pazar yeri bombalarken kadın çocuk ayırt etmeden katliamını sürdürüyor. Batı ülkeleri ve medyası İsrail'in katliamına ses çıkarmazken, dünyada milyonlarca insan Filistin için tek yürek! Göstericiler, "Gazze'de soykırım var", "İşgale son", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyarak "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Giriş Tarihi: 22.10.2023 12:48 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 12:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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