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Milyonlarca insan Filistin için ayakta! Sokaklara akın ettiler: Gazze'de soykırım var

7 Ekim cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı operasyon sonrasında başlayan İsrail-Hamas savaşı devam ediyor. İşgalci İsrail, Gazze'de okul, cami, kilise, hastane ve pazar yeri bombalarken kadın çocuk ayırt etmeden katliamını sürdürüyor. Batı ülkeleri ve medyası İsrail'in katliamına ses çıkarmazken, dünyada milyonlarca insan Filistin için tek yürek! Göstericiler, "Gazze'de soykırım var", "İşgale son", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyarak "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Giriş Tarihi: 22.10.2023 12:48 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 12:48
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Milyonlarca insan Filistin için ayakta! Sokaklara akın ettiler: Gazze’de soykırım var

Dünyanın gözü 7 Ekim cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Hamas savaşında. Günlerdir yoğun bombardıman altında kalan Gazze'de insanlar canlarını kurtarmak için çabalarken, katil İsrail soykırım yapmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca insan Filistin için ayakta! Sokaklara akın ettiler: Gazze’de soykırım var

Batı medyası ve liderler İsrail'in katliamına göz yumarken, milyonlarca insan sokaklara çıkarak İsrail'i protesto etti.

İşte o protestolardan bazıları:

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Milyonlarca insan Filistin için ayakta! Sokaklara akın ettiler: Gazze’de soykırım var

KANADA

Kanada'nın Toronto kentinde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

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Milyonlarca insan Filistin için ayakta! Sokaklara akın ettiler: Gazze’de soykırım var

Kanada'nın Toronto kentinde ABD Başkonsolosluğu önünde toplanan çok sayıda kişi, kent merkezine yürüyüş düzenleyerek Filistin'e destek gösterisi yaptı.

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Milyonlarca insan Filistin için ayakta! Sokaklara akın ettiler: Gazze’de soykırım var