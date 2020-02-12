Mide bulandıran görüntü! Yakalandı... Son dakika haberine göre; Covid-19 adı verilen koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti. Bir günde 97 ölüm daha gerçekleşti. Şimdiye kadar 18 vakanın tespit edildiği Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Malezya'da dünyayı şoka uğratan bir gelişme yaşandı. Giriş Tarihi: 12.02.2020 08:58 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 09:04
Dünyanın diken üstünde takip ettiği koronavirüs, yeni adıyla Covid-19 bir günde 97 can daha aldı ve ölü sayısı 1115'e çıktı. Çin, 30 Ocak tarihinden bu yana virüs salgınının ilk kez yavaşladığını duyurdu ancak buna rağmen son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısı 2015.
Dünya çapında şimdiye kadar doğrulanmış vaka sayısı 45 bin 183'e ulaşırken, Çin yönetimi salgının Nisan ayı sonunda biteceğini tahmin ediyor.
Çin'in en önde gelen salgın uzmanı Zhong Nanshan, bazı eyaletlerde yeni vakaların düşüş gösterdiğini ve corona virüs salgınının bu ay zirve noktasına çıkmasını beklediklerini söyledi.
Şimdiye kadar ortaya çıkan vakaların 44 bin 700'den fazlası Çin ile ülkeye bağlı şehirler Hong Kong ve Macau'da belirlendi. Bilim insanları ise, Şubat ayı sonunda salgının merkezi Vuhan'da 500 bin kişinin hasta olacağını tahmin ediyor.
Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan bilim insanları, Vuhan'da yeni tip koronavirüsün kaç kişiye bulaşacağını tahmin etmek için matematiksel bir model oluşturdu. Çalışmada, salgının şubat ayı sonuna doğru pik yapması muhtemel görüldü.