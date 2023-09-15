Meksika’daki uzaylıların arkasındaki gerçek! Cesetlerde bulunan 2 madde bilim dünyasını ikiye ayırdı

Maussan konuşmasında, "Bu örnekler bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar değil. Diatom madenlerinde bulundular ve daha sonra fosilleştiler. Uzaylı mı değil mi bilmiyoruz ama bizimle yaşadılar. Bu evrende yalnız değiliz, bu gerçeği kabullenmeliyiz" ifadelerini kullandı.