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Meksika'daki uzaylıların arkasındaki gerçek! Cesetlerde bulunan 2 madde bilim dünyasını ikiye ayırdı
Meksika Kongresi'nde ortaya koyulan 1000 yıllık 'uzaylı' cesetleri dünyanın gündeminde. Daily Mail, uzaylıların ardındanki gerçeği inceledi. Gazetenin iddiasına göre, Meksika'nın iddialarını yalanlayan bilim insanları söz konusu cesetlerin insan ve hayvan karışımı bir yapıdan meydana geldiğini söylüyor.
Giriş Tarihi: 15.09.2023 13:01Güncelleme Tarihi: 15.09.2023 13:01