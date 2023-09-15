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Meksika'daki uzaylıların arkasındaki gerçek! Cesetlerde bulunan 2 madde bilim dünyasını ikiye ayırdı

Meksika Kongresi'nde ortaya koyulan 1000 yıllık 'uzaylı' cesetleri dünyanın gündeminde. Daily Mail, uzaylıların ardındanki gerçeği inceledi. Gazetenin iddiasına göre, Meksika'nın iddialarını yalanlayan bilim insanları söz konusu cesetlerin insan ve hayvan karışımı bir yapıdan meydana geldiğini söylüyor.

Giriş Tarihi: 15.09.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023 13:01
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Meksika’daki uzaylıların arkasındaki gerçek! Cesetlerde bulunan 2 madde bilim dünyasını ikiye ayırdı

Geçtiğimiz günlerde Meksika Kongresi'nde tanımlanamayan uçan nesnelerle (UFO) ilgili yapılan özel oturumda yaklaşık bin yaşında olduğu ve "insana ait olmadığı" iddia edilen iki varlığın bedenleri sergilendi.

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Meksika’daki uzaylıların arkasındaki gerçek! Cesetlerde bulunan 2 madde bilim dünyasını ikiye ayırdı

Meksika Kongresi'nde sıra dışı anlar yaşandı. Meksikalı gazeteci ve UFO alanında çalışmalar yürüten Jaime Maussan, kongrede gerçekleştirilen özel oturumda Peru'nun Cusco kentindeki bir madende bulunan ve "insana ait olmadığını" iddia ettiği 2 varlığın kalıntılarını sergiledi.

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Meksika’daki uzaylıların arkasındaki gerçek! Cesetlerde bulunan 2 madde bilim dünyasını ikiye ayırdı

Maussan cam muhafaza içinde sunduğu fosilleşmiş "cesetlerin" bin yıllık olduğunu belirtti. Maussan örneklerin Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) tarafından incelendiğini ve bilim adamlarının DNA örneği almayı başardığını, yaşlarının tespiti için radyokarbon testi uyguladığını aktardı.

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Meksika’daki uzaylıların arkasındaki gerçek! Cesetlerde bulunan 2 madde bilim dünyasını ikiye ayırdı

Elde edilen DNA'nın diğer örneklerle karşılaştırıldığını söyleyen Maussan, örneklerin yüzde 30'undan fazlasının fosil kaydı incelenen hiçbir canlıyla uyuşmadığını öne sürdü.

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Meksika’daki uzaylıların arkasındaki gerçek! Cesetlerde bulunan 2 madde bilim dünyasını ikiye ayırdı

Maussan konuşmasında, "Bu örnekler bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar değil. Diatom madenlerinde bulundular ve daha sonra fosilleştiler. Uzaylı mı değil mi bilmiyoruz ama bizimle yaşadılar. Bu evrende yalnız değiliz, bu gerçeği kabullenmeliyiz" ifadelerini kullandı.