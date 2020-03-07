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Meghan Markle ve kayınvalidesi Camilla Parker Bowles birbirine girdi!

Kraliye Ailesi'ndeki son görevlerini yerine getirmek için İngiltere'ye gelen Meghan Markle ve Prens Harry, yeni bir krize nede oldu. Bu kez Meghan Markle ile Prens Harry'nin üvey annesi Camilla Parker Bowles karşı karşıya geldi. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Markle, önceden verdiği sözü tutmadı ve bu davranışı da resmi olarak kayınvalidesi olan Cornwall Düşesi Camilla'yı hem üzdü hem çileden çıkardı.

Giriş Tarihi: 07.03.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 16:30
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Meghan Markle ve kayınvalidesi Camilla Parker Bowles birbirine girdi!

Çiftin Londra'ya dönüşü de ailedeki gerilimleri bir kez daha su yüzüne çıkardı. Bu kez karşı karşıya gelenler ise Meghan Markle ile eşi Prens Harry'nin üvey annesi Camilla Parker Bowles.

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Meghan Markle ve kayınvalidesi Camilla Parker Bowles birbirine girdi!

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Markle, önceden verdiği sözü tutmadı ve bu davranışı da resmi olarak kayınvalidesi olan Cornwall Düşesi Camilla'yı hem üzdü hem çileden çıkardı.

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Meghan Markle ve kayınvalidesi Camilla Parker Bowles birbirine girdi!

Meghan Markle, Londra'da kaldığı süre içinde bazen Prens Harry ile bazen de kendi başına bazı ziyaretlere gidecek. Markle'ın solo programında yer alan ziyaretlerden biri de National Theatre'a (Ulusal Tiyatro) yaptığı oldu. Bu ziyarete ilişkin fotoğraflar da Prens Harry ve Meghan Markle'ın resmi Instagram sayfasında yayınlandı. İşte bu paylaşımın zamanlaması Prens Charles'ın eşi Camilla'yı hem üzdü hem de çok öfkelendirdi.

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Meghan Markle ve kayınvalidesi Camilla Parker Bowles birbirine girdi!

gölgede bırakması. İddialara göre Camilla Parker Bowles, gelini Meghan Markle'dan tiyatro ziyaretinin fotoğraflarını kendisinin Women of the World adlı kuruluşun 10'uncu yılı için konuşma yapacağı gün yayınlamamasını rica etti. Markle da bu konuda kayınvalidesine söz verdi.

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Meghan Markle ve kayınvalidesi Camilla Parker Bowles birbirine girdi!

Fakat aynı gün Meghan ve Harry'nin resmi Instagram hesabında tiyatro ziyaretinin fotoğrafları yayınlanınca Camilla Parker Bowles'un konuşması da o etkinlik de gölgede kaldı. Bütün ilgi Markle'a yöneldi. Bu durum da Parker Bowles'u çileden çıkardı.