Meghan Markle ve kayınvalidesi Camilla Parker Bowles birbirine girdi!

Kraliye Ailesi'ndeki son görevlerini yerine getirmek için İngiltere'ye gelen Meghan Markle ve Prens Harry, yeni bir krize nede oldu. Bu kez Meghan Markle ile Prens Harry'nin üvey annesi Camilla Parker Bowles karşı karşıya geldi. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Markle, önceden verdiği sözü tutmadı ve bu davranışı da resmi olarak kayınvalidesi olan Cornwall Düşesi Camilla'yı hem üzdü hem çileden çıkardı.