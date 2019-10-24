Meghan Markle katıldığı törende ortalığı karıştırdı

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyeleri Prens Harry ve Prens William evlilik öncesi aşk hayatlarıyla, şimdi de eşleri ile olan durumlarıyla gündemde. Prens Harry, Meghan Markle ile evlenmeden evvel ayrılmaz üçlü olarak anılan Prens William, Kate Middleton ve Prens Harry, Markle'ın aileye girmesinin ardından yanyana görünmez oldu. Ardından yolların ayrıldığı ve sadece özel günlerde bir araya geldikleri iddia edildi. Nitekim Prens Harry'nin önceki gün yaptığı açıklama bu iddiaları doğruladı.