Meghan Markle katıldığı törende ortalığı karıştırdı
Kraliyet ailesine girmesiyle tüm dünyanın eleştiri hedefi olan Meghan Markle dün gece katıldığı bir törende ortalığı karıştırdı. İngiltere'de büyük sansasyon yaratan belgeselin ardından katıldığı törende sahneye çıkan Markle Kraliyet prosedürünü unutunca sunucuları zor durumda bıraktı.
Giriş Tarihi: 24.10.2019 14:48 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 14:50
38 yaşındaki Düşes, belgeselden sonra ilk kez dün akşam Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen One Young World Zirvesi'ne katılarak tekrar kamera önüne çıktı.
Sivil toplum kuruluşları için düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan Meghan Markle'ın aceleyle kürsüde kraliyet protokolünü unutması dikkat çekti. Markle, kendisini sahneye çağıran sunucuyu adeta abandone etti. Markle, sunucuya büyük bir hızla sarıldı. Bu sırada kraliyet protokolünü yapmak isteyen sunucunun bu jestini önemsemeyen Markle daha sonra sahnede diğer yetkilileri de öptü ve onlarla sarıldı. Birleşik kraliyet ailesinin üyeleriyle "sıradan halk" arasında bazı sınırlar bulunuyor. Bunlara arasında ölçülü yakınlaşma ve kraliyet ailesi üyeleriyle yakın ve samimi davranmamak da bulunuyor. Krallık'ta İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyeleri Prens Harry ve Prens William evlilik öncesi aşk hayatlarıyla, şimdi de eşleri ile olan durumlarıyla gündemde. Prens Harry , Meghan Markle ile evlenmeden evvel ayrılmaz üçlü olarak anılan Prens William , Kate Middleton ve Prens Harry , Markle'ın aileye girmesinin ardından yanyana görünmez oldu. Ardından yolların ayrıldığı ve sadece özel günlerde bir araya geldikleri iddia edildi. Nitekim Prens Harry'nin önceki gün yaptığı açıklama bu iddiaları doğruladı.