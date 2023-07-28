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Mavi denizlerin neferi ULAQ Yunan basınında! Düşmanı çaresiz bırakan özelliği panikletti

ULAQ insansız deniz aracı ailesinin yeni üyesi Kama, Yunan basınında ilgi çekti. Türkiye'nin hassas noktalarından birinin şüphesiz ki Mavi Vatan; yani Ege olduğuna dikkat çeken bir Yunan gazetesi Kama'nın Ege'de dengeleri değiştireceğini ifade ederek, "Şeklinden dolayı düşmana verebileceği hasar sayesinde Kama, diğerlerinden oldukça farklı" sözlerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 28.07.2023 09:04
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Mavi denizlerin neferi ULAQ Yunan basınında! Düşmanı çaresiz bırakan özelliği panikletti
Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde gerçekleştirdiği başarılar aşikar. Hem 2021 hem de 2022 yılı yerli ve milli savunma sanayii hususunda başarılar geçti. Nitekim 2023 yılı da öyle bir yıl oluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mavi denizlerin neferi ULAQ Yunan basınında! Düşmanı çaresiz bırakan özelliği panikletti
2022 yılında pek çok ilke imza atılırken, Türk savunma sanayii kara, deniz ve hava sistemlerinde ortaya koyduğu ürünlerle yalnızca ülke için de değil, dünyada da ün kazanmaya başladı.
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Mavi denizlerin neferi ULAQ Yunan basınında! Düşmanı çaresiz bırakan özelliği panikletti
Yabancı basın, Türk savunma sanayiindeki yenilikleri sıklıkla dile getiriyor. Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden isimlerin başında ise Yunanistan geliyor.
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Mavi denizlerin neferi ULAQ Yunan basınında! Düşmanı çaresiz bırakan özelliği panikletti
Yunan gazetesi Ethnos'un gündeminde Kama vardı. Haberde, "Ege'nin yeni amfibi insansız aracı dünyanın her yerinde çalışıyor" denildi.
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Mavi denizlerin neferi ULAQ Yunan basınında! Düşmanı çaresiz bırakan özelliği panikletti
Haberin devamında ise söz konusu aracın 'Ege'de dengeleri değiştirilebileceğinden' bahsedildi.