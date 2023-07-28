Mavi denizlerin neferi ULAQ Yunan basınında! Düşmanı çaresiz bırakan özelliği panikletti

ULAQ insansız deniz aracı ailesinin yeni üyesi Kama, Yunan basınında ilgi çekti. Türkiye'nin hassas noktalarından birinin şüphesiz ki Mavi Vatan; yani Ege olduğuna dikkat çeken bir Yunan gazetesi Kama'nın Ege'de dengeleri değiştireceğini ifade ederek, "Şeklinden dolayı düşmana verebileceği hasar sayesinde Kama, diğerlerinden oldukça farklı" sözlerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 28.07.2023 09:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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