Mars’ta peş peşe büyük depremler! 94 dakika sürdü

Mars'ın en dikkat çeken özelliklerinden biri, Dünya'da olanlar gibi depremlerin meydana gelmesi. 2019 yılının başından bu yana, gezegen bilimciler bu 'mars depremlerini' InSight iniş aracına yerleştirilmiş bir sismometre ile kayda alıyorlar. Son olarak, şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük iki depreme işaret eden bir aktivite tespit ettiler. Bu depremler, 25 Ağustos 2021'de kaydedilen 4.2 büyüklüğündeki S0976a ve 24 gün sonra meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki S1000a. DAHA ÖNCE KAYDEDİLMİŞ MARS DEPREMLERİNDEN 5 KAT DAHA GÜÇLÜ Etki açısından, ikisi de önceden kaydedilmiş mars depremlerinden beş kat daha güçlü. Depremlerden ilkinin birkaç saniye sürdüğü belirtildi. 94 DAKİKA SÜRDÜ Buna karşılık ikinci depremin 94 dakika devam ettiği açıklandı. Bu depremlerin yeri de InSight'ın temel aldığı gezegenin karşı tarafında ortaya çıktı. Arazi aracı ve sensörleri ilk kez bu kadar büyük bir mesafe boyunca bir deprem kaydetti. Bu iki olaydan önce Mars'ta kaydedilen deprem aktivitesinin çoğu, InSight'a yaklaşık 40 derecelik bir mesafeden geldi, ancak en son veriler bilim insanlarına kızıl gezegenin yeni parçalarını sismolojik olarak örnekleme fırsatı veriyor. İsviçre'deki ETH Zürih'ten jeofizikçi Savaş Ceylan , 'Çekirdek gölge bölgesi içindeki olayları kaydetmek, Mars'ı anlamamız için gerçek bir basamak taşı' dedi. Ceylan, açıklamalarının devamında 'Bu iki olaydan önce sismisitenin çoğu InSight'a yaklaşık 40 derecelik bir mesafedeydi. Çekirdek gölgenin içinde olmak, enerji Mars'ın daha önce sismolojik olarak hiç örnekleyemediğimiz kısımlarını kat ediyor.' ifadelerini kullandı.