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Mars’ta peş peşe büyük depremler! 94 dakika sürdü

Kızıl Gezegen Mars'ta inceleme yapan Insight uzay aracı kritik veriler elde etti. Mars'ta 2 büyük deprem belirlendi. Birinci depremin birkaç saniye devam ettiği ifade edildi. Ardından da ikinci depremin 94 dakika boyunca sürdüğü açıklandı.

Giriş Tarihi: 26.04.2022 12:02
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Mars’ta peş peşe büyük depremler! 94 dakika sürdü

Mars'ın en dikkat çeken özelliklerinden biri, Dünya'da olanlar gibi depremlerin meydana gelmesi.

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Mars’ta peş peşe büyük depremler! 94 dakika sürdü

2019 yılının başından bu yana, gezegen bilimciler bu 'mars depremlerini' InSight iniş aracına yerleştirilmiş bir sismometre ile kayda alıyorlar.

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Mars’ta peş peşe büyük depremler! 94 dakika sürdü

Son olarak, şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük iki depreme işaret eden bir aktivite tespit ettiler.

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Mars’ta peş peşe büyük depremler! 94 dakika sürdü

Bu depremler, 25 Ağustos 2021'de kaydedilen 4.2 büyüklüğündeki S0976a ve 24 gün sonra meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki S1000a.

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Mars’ta peş peşe büyük depremler! 94 dakika sürdü

DAHA ÖNCE KAYDEDİLMİŞ MARS DEPREMLERİNDEN 5 KAT DAHA GÜÇLÜ

Etki açısından, ikisi de önceden kaydedilmiş mars depremlerinden beş kat daha güçlü.