Mafya lideri Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı! Giorgia Meloni ’zafer’ olarak yorumladı

Denaro'nun, mafyaya karşı mücadeleleriyle ülkede sembol haline gelen ancak 1992'de mafyanın hedefi olmaktan kurtulamayan ünlü yargıçlar Giovanni Falcone ile Paolo Borsellino'ya yönelik suikastların yanı sıra çok sayıda cinayette rolünün olduğu, ayrıca yine mafyanın 1993'te gerçekleştirdiği Milano, Floransa ve Roma'daki bombalı saldırılarda sorumluluğunun bulunduğu basında çıkan haberler arasında yer aldı.