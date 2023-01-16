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Haberler Galeri Mafya lideri Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı! Giorgia Meloni 'zafer' olarak yorumladı

Mafya lideri Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı! Giorgia Meloni 'zafer' olarak yorumladı

Avrupa'nın en çok aranan mafya lideri, 'babaların babası' olarak tanınan Matteo Messina Denaro 30 yıllık kaçak hayatının ardından bu sabah İtalyan güvenlik güçlerince Palermo kentinde yakalandı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni haberi, 'Mafya karşısında pes etmediğini gösteren devlet için büyük bir zafer' şeklinde yorumladı.

Giriş Tarihi: 16.01.2023 14:01
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Mafya lideri Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı! Giorgia Meloni ’zafer’ olarak yorumladı

İtalyan Jandarması'ndan (Carabinieri) General Pasquale Angelosanto, yaptığı açıklamada, "Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri, kaçak Matteo Messina Denaro'yu tedavi olmak üzere gittiği özel klinikte gözaltına almıştır." dedi.

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Mafya lideri Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı! Giorgia Meloni ’zafer’ olarak yorumladı

İşlediği ve azmettirdiği cinayetler nedeniyle hakkında kesinleşmiş ömür boyu hapis cezası bulunan 60 yaşındaki Denaro'nun gözaltına alındıktan sonra gizli bir yere götürüldüğü belirtildi.

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Mafya lideri Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı! Giorgia Meloni ’zafer’ olarak yorumladı

Ülkenin güneyindeki Sicilya Adası'nda faaliyet gösteren "Cosa Nostra" isimli mafya grubunun büyük patronu olarak bilinen ve en çok arananlar listesinin başında gelen Denaro'nun yakalanması, İtalya'da büyük yankı yarattı.

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Mafya lideri Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı! Giorgia Meloni ’zafer’ olarak yorumladı

Denaro'nun, mafyaya karşı mücadeleleriyle ülkede sembol haline gelen ancak 1992'de mafyanın hedefi olmaktan kurtulamayan ünlü yargıçlar Giovanni Falcone ile Paolo Borsellino'ya yönelik suikastların yanı sıra çok sayıda cinayette rolünün olduğu, ayrıca yine mafyanın 1993'te gerçekleştirdiği Milano, Floransa ve Roma'daki bombalı saldırılarda sorumluluğunun bulunduğu basında çıkan haberler arasında yer aldı.

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Mafya lideri Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı! Giorgia Meloni ’zafer’ olarak yorumladı

1993 yazında hapishaneden kaçan Denaro, Cosa Nostra'nın ünlü mafya elebaşı Salvatore (Toto) Riina'nın ardından bu gruba liderlik eden en önemli isim olarak biliniyordu.