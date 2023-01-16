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Mafya lideri Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı! Giorgia Meloni 'zafer' olarak yorumladı
Avrupa'nın en çok aranan mafya lideri, 'babaların babası' olarak tanınan Matteo Messina Denaro 30 yıllık kaçak hayatının ardından bu sabah İtalyan güvenlik güçlerince Palermo kentinde yakalandı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni haberi, 'Mafya karşısında pes etmediğini gösteren devlet için büyük bir zafer' şeklinde yorumladı.