05 Mart 2022, Cumartesi
Bu görüntüler Lviv'den: Casus şüphelisi direğe bağlandı! Vatandaşlar yakaladı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 10.gününde devam ediyor. Ukrayna'nın Lviv kenti sakinleri, Rusya adına casusluk yaptığı iddia edilen sivil giyimli birini yakalayarak direğe bağladı. Öte yandan Ukrayna'da yaşanan çatışmalardan kaçan siviller, ülkeden ayrılabilmek için günlerce yolculuk yaparak Lviv tren istasyonuna akın etmeye devam ediyor.
Giriş Tarihi: 05.03.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022 15:40
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