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Haberler Galeri Bu görüntüler Lviv'den: Casus şüphelisi direğe bağlandı! Vatandaşlar yakaladı

Bu görüntüler Lviv'den: Casus şüphelisi direğe bağlandı! Vatandaşlar yakaladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 10.gününde devam ediyor. Ukrayna'nın Lviv kenti sakinleri, Rusya adına casusluk yaptığı iddia edilen sivil giyimli birini yakalayarak direğe bağladı. Öte yandan Ukrayna'da yaşanan çatışmalardan kaçan siviller, ülkeden ayrılabilmek için günlerce yolculuk yaparak Lviv tren istasyonuna akın etmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 05.03.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022 15:40
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Bu görüntüler Lviv’den: Casus şüphelisi direğe bağlandı! Vatandaşlar yakaladı

Ukrayna'nın Lviv kentinde casusluk yaptığı iddia edilen bir sivil bantla direğe bağlandı.

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Bu görüntüler Lviv’den: Casus şüphelisi direğe bağlandı! Vatandaşlar yakaladı

Kent meydanına yakın yerde plastik kelepçeyle elleri direğe bağlanan kişinin öncesinde darp edilmesi dikkat çekti.

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Bu görüntüler Lviv’den: Casus şüphelisi direğe bağlandı! Vatandaşlar yakaladı

Günlerdir süren sıcak çatışmalar nedeniyle ülke genelinde bir yandan sivil direniş örgütlenirken bir yandan da Ukraynalılar düzeni sağlamak için ve Rus yanlısı olduğu düşünülen kişileri meydanlarda ağaç ve direklere bağlayarak ifşa ediyor.

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Bu görüntüler Lviv’den: Casus şüphelisi direğe bağlandı! Vatandaşlar yakaladı

Lviv halkının, tren istasyonuna akını sürüyor

Lviv halkı da ülkeden ayrılmak için Lviv tren istasyonuna gelmeye devam ediyor. Buradan komşu ülkelere geçmek isteyen bazı Lvivliler ise saatlerce tren istasyonunda bekliyor. Trenin gelmesinin ardından trenlere dolduran Siviller ülkeden ayrılıyor.

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Bu görüntüler Lviv’den: Casus şüphelisi direğe bağlandı! Vatandaşlar yakaladı