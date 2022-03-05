Bu görüntüler Lviv’den: Casus şüphelisi direğe bağlandı! Vatandaşlar yakaladı

Günlerdir süren sıcak çatışmalar nedeniyle ülke genelinde bir yandan sivil direniş örgütlenirken bir yandan da Ukraynalılar düzeni sağlamak için ve Rus yanlısı olduğu düşünülen kişileri meydanlarda ağaç ve direklere bağlayarak ifşa ediyor.

