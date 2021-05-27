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Lamborghini almaya parası yetmeyince kartondan yaptı! 10 bin dolara alıcı buldu

Yeni Zelanda'da David Jones adlı bir sosyal medya fenomeni, kartondan imal ettiği ve "Cartonghini" adını verdiği lüks araç modelini 10 bin 420 dolara satarak, elde ettiği parayı Yeni Zelanda'da yer alan Auckland kentindeki Starship Çocuk Hastanesi'ne bağışladı. Karton aracını, internette bulduğu bir minyatür bir kağıt modelden tasarladığını ve "Cartonghini'nin" 1,65 metre genişliğinde ve 3,78 metre uzunluğunda olduğunu kaydeden Jones, sosyal medyada 17 Nisan'da paylaştığı görüntülerde sürülebildiğini belirttiği araç ile kısa bir test sürüşüne de çıktı.

Giriş Tarihi: 27.05.2021 12:32 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 12:34
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Lamborghini almaya parası yetmeyince kartondan yaptı! 10 bin dolara alıcı buldu

Yeni Zelanda'da bir sosyal medya fenomeninin, kartondan imal ettiği bir lüks aracı internet üzerinden 10 bin dolardan fazla bir rakama satması, sosyal medyada gündem oldu.

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Lamborghini almaya parası yetmeyince kartondan yaptı! 10 bin dolara alıcı buldu

David Jones adlı sosyal medya fenomenin, sosyal medyada paylaştığı "Cartonghini" adını verdiği aracın yapım aşamasına ait görüntüler, 1 milyondan fazla kez görüntülendi.

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Lamborghini almaya parası yetmeyince kartondan yaptı! 10 bin dolara alıcı buldu

Lüks aracın orijinalini almaya gücünün yetmeyeceğini ve kimsenin de 22 yaşındaki bir gence aracı kiralayamayacağını belirten Jones, bu nedenle lüks aracın karton bir modelini yapmaya karar verdiğini ifade etti.

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Lamborghini almaya parası yetmeyince kartondan yaptı! 10 bin dolara alıcı buldu

Karton aracını, internette bulduğu bir minyatür bir kağıt modelden tasarladığını ve "Cartonghini'nin" 1,65 metre genişliğinde ve 3,78 metre uzunluğunda olduğunu kaydeden Jones, sosyal medyada 17 Nisan'da paylaştığı görüntülerde sürülebildiğini belirttiği araç ile kısa bir test sürüşüne de çıktı.

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Lamborghini almaya parası yetmeyince kartondan yaptı! 10 bin dolara alıcı buldu

Daha sonra kartondan imal ettiği aracını, satışa çıkardığı yardım müzayedesinde 10 bin 420 dolara satan Jones, elde ettiği parayı ise Yeni Zelanda'da yer alan Auckland kentindeki Starship Çocuk Hastanesi'ne bağışladı.