Kuzey Kore’den şaşkınlığa düşüren füze denemesi! Tren içinden ateşlendi

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzey Kore'nin son zamanlarda tekrarlanan balistik füze ve silah denemeleri, Japonya ve uluslararası toplum için ciddi bir sorundur" denilmiş, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga da Pyongyang'ın denemelerini sert bir şekilde eleştirmişti. Suga, "Kuzey Kore'nin füzeleri Japonya ve bölge için bir tehdittir" ifadelerini kullanmıştı.