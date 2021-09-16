16 Eylül 2021, Perşembe
Kuzey Kore'den şaşkınlığa düşüren füze denemesi! Tren içinden ateşlendi
Kuzey Kore'nin test ettiği ve Japonya'daki Noto Yarımadası açıklarına düşen yeni balistik füze denemesinin görüntüleri Kuzey Kore devlet televizyonundan yayınlandı. Görüntülerde, füzelerin trenden ateşlendiği görülürken, KCNA ateşlenen füzeleri ülkeyi tehdit eden herhangi bir saldırıya karşılık verilmesi için tasarlanan yeni "demiryolu füze sisteminin" testi olarak tanımlandı.
Giriş Tarihi: 16.09.2021 20:05 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 20:07
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