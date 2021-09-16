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Kuzey Kore'den şaşkınlığa düşüren füze denemesi! Tren içinden ateşlendi

Kuzey Kore'nin test ettiği ve Japonya'daki Noto Yarımadası açıklarına düşen yeni balistik füze denemesinin görüntüleri Kuzey Kore devlet televizyonundan yayınlandı. Görüntülerde, füzelerin trenden ateşlendiği görülürken, KCNA ateşlenen füzeleri ülkeyi tehdit eden herhangi bir saldırıya karşılık verilmesi için tasarlanan yeni "demiryolu füze sisteminin" testi olarak tanımlandı.

Giriş Tarihi: 16.09.2021 20:05 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 20:07
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Kuzey Kore’den şaşkınlığa düşüren füze denemesi! Tren içinden ateşlendi

Kuzey Kore, dün yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaşırken, görüntülerde füzenin trenden fırlatıldığı görüldü.

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Kuzey Kore’den şaşkınlığa düşüren füze denemesi! Tren içinden ateşlendi

Mart ayından bu yana ilk füze denemesini geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiğini duyuran Kuzey Kore, dün ülkenin doğu kıyılarında bir füze denemesi daha gerçekleştirmişti.

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Kuzey Kore’den şaşkınlığa düşüren füze denemesi! Tren içinden ateşlendi

Kuzey Kore füzenin fırlatılış görüntüleri paylaşırken, denemede ilginç bir yönteme başvurduğu ortaya çıktı. Görüntülerde füzenin trenden fırlatıldığı görüldü. Kuzey Kore, 800 kilometre uzaktaki bir hedefin isabetli bir şekilde vurulduğunu açıkladı.

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Kuzey Kore’den şaşkınlığa düşüren füze denemesi! Tren içinden ateşlendi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Pyongyang'ın dün ülkenin doğu kıyısından 2 yeni füze ateşlediğini duyurmuştu. Füzelerin Kore Yarımadası'nın doğu kıyısındaki suların üzerinde seyrettiği açıklanmış, detaylı veri analizinin sürdüğü ifade edilmişti. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri de füzelerin Japonya ile Kore Yarımadası arasındaki sularda seyrederek Japonya sularının dışına düştüğünü belirtmişti. Hiçbir gemi veya uçağın hasar görmediği kaydedilmişti.

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Kuzey Kore’den şaşkınlığa düşüren füze denemesi! Tren içinden ateşlendi

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzey Kore'nin son zamanlarda tekrarlanan balistik füze ve silah denemeleri, Japonya ve uluslararası toplum için ciddi bir sorundur" denilmiş, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga da Pyongyang'ın denemelerini sert bir şekilde eleştirmişti. Suga, "Kuzey Kore'nin füzeleri Japonya ve bölge için bir tehdittir" ifadelerini kullanmıştı.